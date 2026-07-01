Piast Gliwice ma nowego napastnika. Właśnie go ogłoszono

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Nowy napastnik już w Gliwicach

Piast Gliwice ma za sobą trudny miniony sezon. Właściwie do samego końca nie było pewne, czy drużyna Daniela Myśliwca pozostanie w PKO Ekstraklasie na kolejny sezon. Wszystko rozstrzygnęło się co prawda dla nich pomyślnie, ale dopiero w ostatniej kolejce, a to musi skłaniać do refleksji. Dlatego też letnie okienko transferowe w zespole z Górnego Śląska winno być przeprowadzone bardzo mocno.

Jednym z kluczowych ruchów jest pozyskanie przez Piastunków nowego środkowego napastnika. Taki właśnie w Gliwicach się pojawił. Piast bowiem oficjalnie potwierdził sprowadzenie niejakiego Samuela Ntamacka, który ostatnio reprezentował barwy drugoligowej hiszpańskiej drużyny SD Huesca. Jak przekazano w komunikacie, 25-letni Francuz podpisał z zespołem dwuletnią umowę.

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Samuel Ntamack w minionym sezonie rozegrał w sumie 27 spotkań i zdobył sześć goli oraz zanotował jedną asystę na boiskach drugiej ligi hiszpańskiej oraz francuskiej. Łącznie na jego koncie jest 56 spotkań w rozgrywkach Ligue 2 i zdobył w nich 12 goli. Serwis „Transfermarkt” wycenia nowego napastnika zespołu Daniela Myśliwca na 500 tysięcy euro.

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