Milan wybrał innego napastnika. Jest lepszą opcją niż Lewandowski

Robert Lewandowski jednak nie zostanie piłkarzem Milanu. Mediolańczycy zmienili cel transferowy. Jak podaje La Gazzetta dello Sport, skupiają się na pozyskaniu Alexandra Sorlotha.

AC Milan planuje transfery na przyszły sezon, w którym ponownie zagrają w Lidze Mistrzów. Jednym z priorytetów na lato jest ściągnięcie nowego napastnika. Do tej pory włoskie media często wymieniały w tym kontekście Roberta Lewandowskiego. Natomiast władze klubu nie są przekonane do takiego ruchu. Mają wątpliwości dotyczące wieku piłkarza. Polak będzie obchodził latem 38. urodziny.

Problem ze skutecznością w ataku Rossonerich jest widoczny gołym okiem. Max Allegri potrzebuje napastnika, więc Milan musi rozglądać się za nową „dziewiątką”. Rozwiązaniem problemów ma być Alexander Sorloth, czyli zawodnik Atletico Madryt.

La Gazzetta dello Sport poinformowała, że Milan uważa Sorlotha za idealnego kandydata. Dodatkowo przystępna jest także kwota ewentualnego transferu, ponieważ Norweg byłby dostępny za ok. 25 milionów euro. W porównaniu do Lewandowskiego jest dużo młodszy, ponieważ ma 30 lat. Co ciekawe, reprezentant Norwegii jest obserwowany także przez FC Barcelonę.

Sorloth trafił do Atletico latem 2024 roku z Villarrealu za 32 mln euro. Wcześniej grał w takich klubach jak Lipsk, Real Sociedad, Crystal Palace czy Trabzonspor. W tym sezonie ma na swoim koncie 48 występów, w których zdobył 17 bramek.