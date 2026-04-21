Man United chce reprezentanta Holandii. Gwiazda Serie A na celowniku

11:06, 21. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  L'Interista.it

Manchester United monitoruje sytuację Denzela Dumfriesa z Interu Mediolan - informuje serwis "L'Interista". Holenderski obrońca ma klauzulę wykupu na poziomie 25 mln euro.

Denzel Dumfries łączony z Manchesterem United i Aston Villą

Manchester United wykonał bardzo ważny krok w końcówce sezonu Premier League, pokonując Chelsea (1:0) na Stamford Bridge w 33. kolejce rozgrywek. Dzięki temu zwycięstwu Czerwone Diabły utrzymują się na trzecim miejscu w tabeli i wciąż pozostają w grze o zakończenie sezonu na podium.

W angielskim klubie coraz wyraźniej zaczyna się planowanie letniego okna transferowego, a jednym z priorytetów ma być wzmocnienie prawej strony defensywy. Jak informuje „L’Interista”, Manchester United oraz Aston Villa wyrastają na głównych kandydatów w wyścigu o transfer Denzela Dumfriesa z Interu.

Holenderski obrońca może już tego lata trafić do Premier League, a zainteresowanie klubów z Anglii ma być najbardziej konkretne spośród wszystkich zgłaszających się drużyn. 30-letni reprezentant Oranje od lat uchodzi za jednego z najbardziej kompletnych bocznych obrońców.

Łącznie w barwach włoskiego giganta rozegrał już 202 mecze i zdobył 27 bramek. Dumfries uchodzi za wzór nowoczesnego wahadłowego. Łączy siłę fizyczną, szybkość oraz agresywną grę w defensywie z dużym wkładem w ofensywę. W obecnym sezonie, mimo przerwy spowodowanej kontuzją stawu skokowego, wystąpił w 23 spotkaniach. W kontrakcie piłkarza znajduje się klauzula wykupu wynosząca 25 milionów euro.

