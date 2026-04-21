Real Madryt może stracić gwiazdę. Gigant chce hiszpańskiego piłkarza

10:05, 21. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Ekrem Konur

Real Madryt może latem pozbyć się Alvaro Carrerasa. Jak donosi Ekrem Konur, zainteresowanie hiszpańskim zawodnikiem wyraża między innymi Arsenal.

Alvaro Carreras na celowniku Arsenalu

Real Madryt zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli La Liga i traci już dziewięć punktów do prowadzącej Barcelony. Dodatkowo zespół prowadzony przez Alvaro Arbeloę odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po rywalizacji z Bayernem Monachium.

W zeszłym roku Real sprowadził Alvaro Carrerasa z Benfiki Lizbona, płacąc za niego 50 milionów euro. Transfer miał być inwestycją w przyszłość, jednak 23-letni obrońca nie zdołał jeszcze w pełni ustabilizować swojej pozycji w zespole. Hiszpan zaczyna zbierać mieszane, a momentami nawet krytyczne oceny.

To sprawia, że przyszłość Carrerasa w stolicy Hiszpanii staje się niepewna. Niewykluczone, że po zakończeniu sezonu klub będzie gotów rozważyć jego sprzedaż. Jak ujawnia dziennikarz transferowy Ekrem Konur, sytuację zawodnika bacznie obserwuje Arsenal. Mikel Arteta widzi w Carrerasie potencjalne wzmocnienie lewej strony defensywy i miał już wyrazić chęć jego sprowadzenia.

Umowa Hiszpana obowiązuje aż do czerwca 2031 roku. O Carrerasa mają rywalizować także Manchester United, Juventus oraz SSC Napoli. W trwającym sezonie boczny defensor rozegrał 37 spotkań, w których zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Co ciekawe, obrońca ma już za sobą epizod w Premier League. W przeszłości był związany z Manchesterem United. Jednak nie zdołał zadebiutować w pierwszym zespole z Old Trafford.

