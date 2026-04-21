Arsenal chce zawodnika Juventusu. Na stole 60 mln euro

09:17, 21. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Arsenal planuje pozyskać lewego obrońcę latem. Jak podaje "TuttoJuve", na liście życzeń znajduje się Andrea Cambiaso z Juventusu.

Arsenal przeżywa trudny moment w kluczowej fazie sezonu Premier League. Dwie kolejne porażki sprawiły, że Kanonierzy mają już tylko trzy punkty przewagi nad Manchesterem City, a walka o mistrzostwo Anglii ponownie nabiera ogromnych emocji. W ostatnich latach londyński klub już kilkukrotnie znajdował się w podobnej sytuacji, gdy prowadził w tabeli, lecz ostatecznie nie potrafił utrzymać przewag. Teraz scenariusz może się powtórzyć, a presja rośnie z każdym kolejnym meczem.

Jak informuje „TuttoJuve”, Arsenal wyraził zainteresowanie Andreą Cambiaso, który obecnie reprezentuje barwy Juventusu Turyn. 26-letni Włoch rozgrywa znakomity sezon i wyrósł na jednego z najlepszych lewych obrońców w Europie.

Jednym z największych atutów Cambiaso jest jego uniwersalność. Włoski defensor może występować zarówno jako klasyczny lewy obrońca, jak i wahadłowy. W obecnym sezonie zawodnik zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty w 42 występach.

Transfer nie będzie jednak prosty. Juventus wycenia swojego zawodnika na około 60 milionów euro, co może stanowić istotną barierę w negocjacjach. Na ten moment nie jest pewne, czy Arsenal będzie gotowy spełnić oczekiwania finansowe włoskiego klubu. Cambiaso ma ważną umowę z Juventusem aż do czerwca 2029 roku. Boczny obrońca dołączył do Starej Damy w 2022 roku z Genoi za 15,5 mln euro.

