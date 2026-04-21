Bayern zaplanował cztery transfery. Kompany chce gwiazdę Premier League

Bayern Monachium po raz drugi z rzędu został mistrzem Niemiec. W klubie mogą spokojnie planować kolejny sezon. Z informacji Sky Sport Deutschland wynika, że Bawarczycy liczą na cztery transfery.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Gordon, Read, Eichorn i zmiennik dla Kane’a – oto cztery cele Bayernu

Bayern Monachium zdobył drugie z rzędu mistrzostwo Niemiec pod wodzą Vincenta Kompny’ego. Do zdobycia wciąż maja jeszcze Ligę Mistrzów i Puchar Niemiec, więc jest o co grać. Potencjalnie mogą sięgnąć po pierwszą potrójną koronę od czasów Hansiego Flicka.

Fakt, że przypieczętowali mistrzostwo, pozwolił skupić się na planowaniu następnego sezonu. Bawarczycy przygotowują się do letniego okna transferowego, podczas którego chcą sprowadzić aż czterech nowych zawodników. Wytypowano nawet konkretne nazwiska.

Jak poinformował serwis Sky Sport Deutschland, głównym celem ma być ściągnięcie skrzydłowego. Vincent Kompany chce pozyskać gwiazdę Premier League – Anthony’ego Gordona. Anglik ma być otwarty na transfer do Bundesligi. Drugi cel to prawy obrońca, a faworytem wydaje się utalentowany Givairo Read z Feyenoordu Rotterdam. Klub szuka również następcy Leona Goretzki, który odejdzie po sezonie. Co ciekawe, na jego pozycje przymierzany jest 16-letni wychowanek Herthy Berlin – Kennet Eichorn.

Trwają również poszukiwania nowego napastnika. Bayern chce podnieść jeszcze bardziej poziom ataku i sprowadzić zmiennika dla Harry’ego Kane’a. Konkretów nie ma, ale w kręgu zainteresowań jest Brian Brobbey, o czym wcześniej pisały media.