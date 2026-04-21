Kamiński wyceniony. Za taką kwotę odejdzie

10:11, 21. kwietnia 2026
Michał Stompór
Źródło: Kicker

Jakub Kamiński po sezonie zostanie definitywnie wykupiony przez 1. FC Köln. W nowej umowie zostanie zawarta klauzula odstępnego. Kicker ujawnia jej wysokość.

Jakub Kamiński
dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Kamiński z klauzulą i szybkim transferem

Jakub Kamiński rozgrywa znakomity sezon w barwach 1. FC Köln. Po zakończeniu ligowych zmagań reprezentant Polski zostanie wykupiony przez obecny klub, a następnie może zostać sprzedany z dużym zyskiem. O zainteresowaniu wszechstronnym zawodnikiem mówi się już od dawna.

Wychowanek Lecha Poznań został wypożyczony z Wolfsburga z opcją wykupu za 5,5 miliona euro. Kolonia skorzysta z tej możliwości, co potwierdził już Thomas Kessler, dyrektor sportowy. Wiele wskazuje na to, że pomocnik odejdzie niemal od razu po finalizacji przenosin na RheinEnergieStadion. W jego kontrakcie zostanie zawarta klauzula odstępnego.

Kicker ujawnia jej wysokość – wyniesie ona nieco ponad 20 milionów euro. W ten sposób Die Geißböcke zarobią przynajmniej 15 mln. Oczywiście jeżeli Kamiński faktycznie postanowi wykonać kolejny krok w karierze. To do 23-latka będzie należała decyzja o potencjalnej zmianie barw. Jeżeli do klubu wpłynie stosowna oferta, to Polak sam wybierze, czy chce trafić właśnie do tego zespołu.

W obecnych rozgrywkach były piłkarz VfL Wolfsburg zanotował 32 spotkania, w których strzelił siedem goli i zaliczył pięć asyst. W czterech poprzednich kolejkach Bundesligi zapisał na swoim jedna bramkę i koncie trzy ostatnie podania.

