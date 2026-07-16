Real Madryt włączył się do walki o niezwykle głośny transfer. Na radarze Królewskich znalazł się Yan Diomande. RB Lipsk oczekuje za swoją gwiazdę około 100 milionów euro - informuje Ekrem Konur.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Yan Diomande wzbudził zainteresowanie Realu Madryt

Real Madryt nie zakończył jeszcze budowy składu na nowy sezon. Florentino Perez i spółka wciąż pracują nad transferami. Jak się okazuje, Królewscy włączyli się do walki o rozchwytywanego zawodnika. Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań hiszpańskiego giganta znalazł się Yan Diomande z RB Lipska.

Tym samym Real Madryt włączył się do walki o wielki transfer. Yan Diomande wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej był już łączony z Liverpoolem oraz Paris Saint-Germain, ale na przeszkodzie stanęły im oczekiwania finansowe RB Lipska. Niemiecki klub oczekuje za swoją gwiazdę około 100 milionów euro, a może i nawet więcej.

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Yan Diomande nie tak dawno został zapytany o kierunek transferu. Iworyjczyk bez zastanowienia wskazał na Real Madryt. Królewscy są jego wymarzonym klubem, więc z pewnością piłkarz nie miałby problemów z negocjacjami z Hiszpanami. Zdecydowanie inaczej wygląda sytuacja z RB Lipskiem. Czerwone Byki nie obniżą swoich oczekiwań finansowych.

W poprzednim sezonie Yan Diomande rozegrał 36 spotkań w koszulce RB Lipska. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 13 trafień, a także zaliczył 10 asyst.