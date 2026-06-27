Wybrał Real Madryt! Gwiazdor jest gotowy na transfer

13:12, 27. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  El Debate

Real Madryt jest na dobrej drodze, aby pokonać Liverpool w walce o hitowy transfer. Yan Diomande zdecydował się wybrać Królewskich. Hiszpanie są na dobrej drodze, aby sprowadzić gwiazdę RB Lipska - donosi "El Debate".

Piłkarze Realu Madryt
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Yan Diomande chce dołączyć do Realu Madryt

Real Madryt szaleje na rynku transferowym. Ostatnio Jose Mourinho zmienił zdanie i poprosił o sprowadzenie Ayyouba Bouaddiego. Teraz okazuje się, że Królewscy są na dobrej drodze, aby dopiąć wielkie wzmocnienie. Z informacji przekazanych przez „El Debate” dowiadujemy się, że Yan Diomande z RB Lipska jest gotowy przeprowadzić się na Estadio Santiago Bernabeu.

Wybór reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej przybliża Real Madryt do tego transferu. Decyzja skrzydłowy sprawiła w zakłopotanie Liverpool. Zawodnik był dotychczas priorytetem angielskiego zespołu. Teraz okazuje się, że The Reds prawdopodobnie będą musieli zmienić plany. Przyszłość Iworyjczyka w zasadzie leży w rękach Realu Madryt.

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Yan Diomande tego lata jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Skrzydłowy może przebierać w ofertach. A jeszcze nie tak dawno temu mówiło się, że Paris Saint-Germain również interesuje się tym zawodnikiem. Iworyjczyk zapewne będzie lada moment bohaterem głośnej letniej przeprowadzki. Czas pokaże, czy Real Madryt finalnie skusi się na tego piłkarza.

W poprzednim sezonie Yan Diomande rozegrał 36 spotkań w koszulce RB Lipska. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 13 trafień, a także zaliczył 10 asyst.

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