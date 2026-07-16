AC Milan chce pomocnika z Premier League. To byłby wielki transfer

20:36, 16. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  CaughtOffside

AC Milan wyraził zainteresowanie pomocnikiem Manchesteru United. Jak ujawnia "CaughtOffside", na liście życzeń włoskiego giganta znajduje się Amad Diallo.

Ruben Amorim
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fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amad Diallo na radarze Milanu

AC Milan nie zwalnia tempa na rynku transferowym. Po sprowadzeniu Goncalo Ramosa z Paris Saint-Germain za 74 mln euro oraz Mario Gili z Lazio za 30 mln euro władze Rossonerich pracują nad kolejnymi wzmocnieniami. Ruben Amorim chce zbudować zespół zdolny do walki o najwyższe cele i wskazał następnego zawodnika, którego chętnie zobaczyłby na San Siro.

Według informacji serwisu „CaughtOffside”, priorytetem mediolańczyków stał się Amad Diallo z Manchesteru United. Włoski klub zamierza sprawdzić, czy Czerwone Diabły będą skłonne rozważyć sprzedaż jednego ze swoich najbardziej kreatywnych ofensywnych piłkarzy.

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Amorim doskonale zna możliwości reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej ze wspólnej pracy na Old Trafford. Portugalczyk uważa, że Diallo idealnie pasowałby do dynamicznego stylu gry, który chce wprowadzić w Milanie.

Na ten moment włoski gigant nie zamierza jednak składać bardzo wysokiej oferty. Na San Siro liczą na negocjacje i osiągnięcie porozumienia z Manchesterem United za rozsądną kwotę. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że Diallo w ubiegłym roku przedłużył kontrakt do końca czerwca 2030 roku. Dlatego Czerwone Diabły mogą bez większych obaw odrzucać kolejne propozycje.

24-letni Iworyjczyk rozegrał dotychczas 97 spotkań w barwach Manchesteru United. W tym czasie zdobył 16 bramek i zanotował 16 asyst. Według serwisu Transfermarkt.de, wartość rynkowa Diallo wynosi obecnie 45 milionów euro.

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