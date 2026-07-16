Spence bohaterem głosnego transferu? Jest zgoda

20:30, 16. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

Djed Spence znajduje się na radarze Interu Mediolan. Jak się okazuje, gracz Tottenhamu Hotspur zgodził się na przeprowadzkę do mistrza Serie A. Wkrótce rozpoczną się negocjacje między klubami - donosi Ekrem Konur.

Djed Spence
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Djed Spence

Inter Mediolan ruszy po Djeda Spence’a! Anglik zgodził się na transfer

Djed Spence był angielskim odkryciem podczas Mistrzostw Świata 2026. Mało kto wierzył w defensora, ale ten spełnił pokładanie w nim nadzieje Thomasa Tuchela. Jak się okazuje, zawodnik Tottenhamu Hotspur może być bohaterem bardzo głośnego letniego transferu. Piłkarz Spurs jest celem Interu Mediolan. Ekrem Konur zdradził, że 25-latek zgodził się na przeprowadzkę do zespołu mistrza Serie A.

Wspomniane źródło zdradza, że Inter Mediolan rozpoczął już rozmowy z Tottenhamem Hotspur. Będą one trudne, ponieważ Nerazzurri nie mają zamiaru spełniać oczekiwań Kogutów. Spurs oczekują za Djeda Spence’a aż 35 milionów euro. Mistrzowie Włoch nie zapłacą takich pieniędzy i będą starali się zbić cenę. Władze ze Stadio Giuseppe Meazza będą jednak naciskały na pozyskanie reprezentanta Anglii.

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Wielkim zwolennikiem transferu Djeda Spence’a jest Cristian Chivu. Szkoleniowiec Interu Mediolan jest zachwycony wszechstronnością Anglika, który może grać zarówno na prawej, jak i lewej stronie defensywy. A właśnie takiego zawodnika potrzebuje trener Nerazzurrich. Warto zaznaczyć, że obrońca ma doświadczenie z gry w Serie A, ponieważ w przeszłości występował w Genoi.

Djed Spence dotychczas rozegrał 85 spotkań w koszulce Tottenhamu Hotspur. Reprezentant Anglii zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.

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