fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Maxence Maisonnevue

Przyjechał do Krakowa i szybko zrozumiał fenomen Wisły. Wymowna reakcja

Wisła Kraków zaprezentowała swoim kibicom kolejnego zawodnika, który może odegrać ważną rolę w nadchodzącym sezonie. Maxence Maisonneuve ma już za sobą premierowy występ na Synerise Arenie Kraków, a po spotkaniu z Wrexham podzielił się swoimi odczuciami w rozmowie dla klubowej telewizji. Francuz nie tylko komplementował atmosferę panującą na stadionie, ale również wysłał sygnał, że jego forma będzie systematycznie rosła.

Nowy piłkarz Białej Gwiazdy przyznał, że jeszcze przed przyjazdem do Krakowa wiele słyszał o kibicach Wisły. Rzeczywistość miała jednak przerosnąć jego oczekiwania. – Atmosfera była naprawdę świetna. Wielu moich kolegów z drużyny opowiadało mi wcześniej o niej, o tych niesamowitych kibicach i fantastycznym wsparciu. Na stadionie było mniej więcej 23 tysiące widzów, ale miałem wrażenie, jakby obiekt był całkowicie wypełniony. Naprawdę bardzo mi się to podobało – powiedział zawodnik.

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Maisonneuve nie ukrywa również, że potrzebuje czasu, aby wejść na najwyższy poziom. Jest jednak przekonany, że z każdym kolejnym występem będzie prezentował się coraz lepiej. – Myślę, że podobnie jak wszyscy moi koledzy z drużyny, z meczu na mecz stanę się lepszym zawodnikiem. Najważniejsze było dla mnie, aby dobrze poczuć się na nowym dla mnie stadionie i czerpać przyjemność z gry tutaj – podkreślił piłkarz.

Francuz zwrócił uwagę, że już od pierwszych minut czuł się bardzo komfortowo na murawie pareny przy ulicy Reymonta. – Już od pierwszej minuty czułem się komfortowo i pewnie. Miałem bardzo dobre odczucia na boisku. Dlatego mogę powiedzieć, że uwielbiam tutaj grać i mam nadzieję, że rozegram jeszcze wiele meczów na tym stadionie razem z moimi kolegami z drużyny i przy wsparciu tych fantastycznych kibiców – podsumował zawodnik.

Słowa obrońcy mogą być dobrą wiadomością dla sympatyków Białej Gwiazdy. Wszystko wskazuje na to, że zawodnik szybko zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu i z dużym entuzjazmem patrzy na swoją przyszłość w Wiśle.