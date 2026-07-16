Były piłkarz Śląska Wrocław na testach u Simeone. Błyszczał w rezerwach Atletico

Arnau Ortiz to były piłkarz Śląska Wrocław, który obecnie gra w rezerwach Atletico Madryt. Pod wodzą Fernando Torresa radzi sobie tak dobrze, że może zadebiutować w La Liga. Mundo Deportivo informuje, że piłkarza w pierwszym zespole testuje Diego Simeone.

Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Arnau Ortiz testowany przez Simeone w Atletico Madryt

Arnau Ortiz w przeszłości był związany z PKO BP Ekstraklasą, w której spędził jeden sezon. W latach 2024-2025 był piłkarzem Śląska Wrocław. W barwach wrocławskiego zespołu rozegrał 39 meczów, w których strzelił 3 bramki i zaliczył 2 asysty. Po spadku do Betclic 1. Ligi niespodziewanie przeniósł się do Atletico Madryt. Skrzydłowy dołączył do drużyny rezerw prowadzonej przez Fernando Torresa.

Pierwszy sezon w Madrycie na poziomie 3. ligi hiszpańskiej miał niesamowity. W 36 meczach ligowych strzelił aż 23 bramki i zanotował 6 asyst. Ortiz był kluczowym piłkarzem rezerw Atletico, więc nic dziwnego, że uwagę na niego zwrócił sam Diego Simeone.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Z informacji Mundo Deportivo wynika, że Arnau Ortiz bierze udział w przygotowaniach do nowego sezonu z pierwszą drużyną Atletico Madryt. Hiszpańska prasa ujawniła, że Diego Simeone wystawił 24-latka w wyjściowej jedenastce testowanego składu. Były gracz Śląska grał w jednej drużynie z takimi graczami jak Matteo Ruggeri, Robin Le Normand, Ademola Lookman czy Thomas Lemar.

Na ten moment trudno przesądzić, czy Ortiz zapracuje na szanse u Simeone. Gdyby tak się stało, byłby to dla niego bardzo duży sportowy awans. Jeszcze rok temu biegał na boiskach Betclic 1. Ligi, a teraz potencjalnie może zadebiutować w czołowym klubie La Liga.