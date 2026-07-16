Tak wygląda wymarzony skład Mourinho. Real musi kupić wielką gwiazdę

Real Madryt przechodzi przebudowę przed sezonem 2026/2027. Według hiszpańskich mediów Jose Mourinho ma już wymarzony skład, a kluczowym elementem projektu jest transfer Michaela Olise.

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fot. Dpa picture Alliance / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho czeka na transfer Michaela Olise

Według serwisu Fichajes.net najważniejszym celem transferowym Realu Madryt pozostaje Michael Olise. Reprezentant Francji po udanym mundialu ma być wymarzonym wzmocnieniem Jose Mourinho i brakującym elementem nowego projektu.

Hiszpańskie źródło twierdzi, że sprowadzenie skrzydłowego z Bayernu Monachium może kosztować nawet 200 milionów euro. Aby sfinansować taką operację, Real miałby rozważyć sprzedaż kilku ważnych zawodników. W gronie kandydatów do odejścia znajdują się m.in.: Fede Valverde, Eduardo Camavinga oraz Raul Asencio.

Klub ma jednak dysponować dodatkowymi środkami dzięki wpływom z transferów byłych piłkarzy akademii, od których zachował procenty z kolejnych sprzedaży.

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Tak ma wyglądać nowy Real Madryt

Według doniesień Mourinho planuje ustawienie 4-2-3-1. W bramce pozostałby Thibaut Courtois, a linię obrony tworzyliby Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen i Marc Cucurella.

W środku pola mieliby występować Aurelien Tchouameni oraz Bernardo Silva. Przed nimi ustawiona zostałaby ofensywna trójka: Michael Olise, Jude Bellingham i Vinicius Junior. Na pozycji napastnika portugalski szkoleniowiec widzi Kyliana Mbappe.

Na razie jest to jedynie wizja przedstawiona przez hiszpańskie media. Real rzeczywiście przeprowadził już kilka znaczących transferów, jednak pozyskanie Olise pozostaje największym wyzwaniem letniego okna.