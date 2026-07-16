Oto potencjalni rywale Lecha Poznań w 3. rundzie el. Ligi Mistrzów

Lech Poznań jeszcze nie zagrał dwumeczu z Aarhus, ale poznał potencjalnych rywali w 3. rundzie el. Ligi Mistrzów. W przypadku awansu do kolejnego etapu, Kolejorz będzie faworytem. Wśród drużyn, na jakie mogą trafić jest m.in. Sabah czy Universitatea Craiova.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Potencjalni rywale Lecha Poznań w 3. rundzie el. Ligi Mistrzów

W ostatnich dniach dobiegła końca 1. runda eliminacji Ligi Mistrzów. Oznacza to, że już niebawem do rywalizacji w europejskich pucharach przystąpi Lech Poznań. Mistrz Polski powalczy o upragniony awans do fazy ligowej. Tym razem ma nieco łatwiejsze zadanie, ponieważ w każdej rundzie będzie rozstawiony w losowaniu. Ekipa Nielsa Frederiksena rozpocznie kwalifikacje od dwumeczu z Aarhus.

Pierwsze spotkanie zaplanowano na wtorek (21 lipca) w Danii, a rewanż tydzień później w środę (29 lipca) przy Bułgarskiej. Jeśli uda im się awansować, wiadomo, z kim mogą zagrać w kolejnym etapie. Piotr Klimek ujawnił potencjalnych rywali Lecha Poznań.

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Kolejorz niezależnie od tego na kogo trafi, będzie faworytem. Najmocniejsze wydają się dwie drużyny, czyli Universitatea Craiova oraz Hapoel Beer Szewa. Jak zauważa Piotr Klimek, uniknięcie ich sprawi, że będzie można mówić o dobrym losowaniu dla mistrza Polski.

Pozostałe kluby, na jakie może trafić Lech Poznań, nie należą do najmocniejszych. W tym gronie jest Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie, a także Shamrock Rovers, Mjallby czy Żalgiris.

Potencjalni rywale Lecha Poznań w 3. rundzie el. Ligi Mistrzów:

Universitatea Craiova (Rumunia)

Hapoel Beer-Szewa (Izrael)

Shamrock Rovers (Irlandia)

Sabah Baku (Azerbejdżan)

Mjallby (Szwecja)

Żalgiris (Litwa)

Jednocześnie podopieczni Nielsa Frederiksena dowiedzieli się, z kim mogą zagrać, jeśli przegrają dwumecz z Aarhus. Wtedy spadną do 3. rundy eliminacji Ligi Europy. Tam na szczęście również będą rozstawieni. Wśród potencjalnych rywali na ten moment są takie zespoły jak: Thun, KuPS, KI Klaksvik czy Lincoln. Sytuacja w Lidze Europy może jeszcze ulec zmianie.

Potencjalni rywale Lecha Poznań w 3. rundzie el. Ligi Europy: