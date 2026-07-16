Gwiazdor Hiszpanii zaoferowany Barcelonie, ale transfer nie będzie łatwy

Aymeric Laporte po znakomitych występach na Mistrzostwach Świata może trafić do Barcelony. Jak podaje Cadena COPE, obrońca został zaoferowany Dumie Katalonii.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona znalazła idealnego partnera dla Cubarsiego?

Aymeric Laporte rozgrywa kapitalne Mistrzostwach Świata 2026, przyczyniając się do awansu Hiszpanii do wielkiego finału. W półfinałowym starciu bezbłędnie powstrzymał francuskie gwiazdy, jak Kyliana Mbappe, Ousmane Dembele oraz Michaela Olise.

Doświadczony stoper tworzy genialny duet z Pau Cubarsim, a dotychczas ich reprezentacja straciła w całym turnieju zaledwie jedną bramkę. Znakomita forma sprawiła, że 32-latek chce ponownie grać w klubie z najwyższej półki. Jak informuje „Cadena COPE”, obrońca został zaoferowany Barcelonie, a Hansi Flick bardzo chętnie widziałby go w swoim zespole.

Lewonożny defensor idealnie pasowałby do taktyki niemieckiego szkoleniowca. Co więcej, zrozumienie z Cubarsim z kadry ułatwiłoby mu wejście do katalońskiego klubu. Kibice Blaugrany chętnie zobaczyliby taki duet na Camp Nou, ale sprowadzenie doświadczonego stopera nie będzie łatwym zadaniem.

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Obrońca obecnie reprezentuje barwy Athletic Bilbao, z którym Barcelona ma niezwykle napięte stosunki. Relacje pomiędzy władzami obu klubów uległy pogorszeniu przez zeszłoroczną sagę transferową z udziałem Nico Williamsa. Baskowie z pewnością nie pójdą Dumie Katalonii na rękę i nie ułatwią im przeprowadzenia tej transakcji.

Sytuację Barcelony utrudnia także fakt, że kontrakt 32-latka w Bilbao obowiązuje do 2028 roku. Athletic po tak udanym mundialu może zażądać zaporowej kwoty. To może oznaczać, że sprowadzenie defensora będzie wiązało się z koniecznością znacznego przepłacenia. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji zależy teraz wyłącznie od zarządu Blaugrany.