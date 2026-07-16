Gwiazdor Hiszpanii zaoferowany Barcelonie, ale transfer nie będzie łatwy

07:43, 16. lipca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Cadena COPE

Aymeric Laporte po znakomitych występach na Mistrzostwach Świata może trafić do Barcelony. Jak podaje Cadena COPE, obrońca został zaoferowany Dumie Katalonii.

Joan Laporta
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona znalazła idealnego partnera dla Cubarsiego?

Aymeric Laporte rozgrywa kapitalne Mistrzostwach Świata 2026, przyczyniając się do awansu Hiszpanii do wielkiego finału. W półfinałowym starciu bezbłędnie powstrzymał francuskie gwiazdy, jak Kyliana Mbappe, Ousmane Dembele oraz Michaela Olise.

Doświadczony stoper tworzy genialny duet z Pau Cubarsim, a dotychczas ich reprezentacja straciła w całym turnieju zaledwie jedną bramkę. Znakomita forma sprawiła, że 32-latek chce ponownie grać w klubie z najwyższej półki. Jak informuje „Cadena COPE”, obrońca został zaoferowany Barcelonie, a Hansi Flick bardzo chętnie widziałby go w swoim zespole.

Lewonożny defensor idealnie pasowałby do taktyki niemieckiego szkoleniowca. Co więcej, zrozumienie z Cubarsim z kadry ułatwiłoby mu wejście do katalońskiego klubu. Kibice Blaugrany chętnie zobaczyliby taki duet na Camp Nou, ale sprowadzenie doświadczonego stopera nie będzie łatwym zadaniem.

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Obrońca obecnie reprezentuje barwy Athletic Bilbao, z którym Barcelona ma niezwykle napięte stosunki. Relacje pomiędzy władzami obu klubów uległy pogorszeniu przez zeszłoroczną sagę transferową z udziałem Nico Williamsa. Baskowie z pewnością nie pójdą Dumie Katalonii na rękę i nie ułatwią im przeprowadzenia tej transakcji.

Sytuację Barcelony utrudnia także fakt, że kontrakt 32-latka w Bilbao obowiązuje do 2028 roku. Athletic po tak udanym mundialu może zażądać zaporowej kwoty. To może oznaczać, że sprowadzenie defensora będzie wiązało się z koniecznością znacznego przepłacenia. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji zależy teraz wyłącznie od zarządu Blaugrany.

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