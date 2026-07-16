Nowy faworyt do wygrania Złotej Piłki. Kane, Olise i Mbappe bez szans

Mistrzostwa Świata 2026 będą miały duży wpływ na końcowe rozstrzygnięcia w plebiscycie Złotej Piłki. Przed wielkim finałem pojawił się nowy faworyt. Z wyliczeń Polymarket Sport wynika, że murowanym kandydatem do prestiżowej nagrody jest Leo Messi.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Leo Messi faworytem do zdobycia Złotej Piłki

Mistrzostwa Świata 2026 dobiegają końca. Przed nami tylko dwa ostatnie mecze, czyli starcie o brązowy medal oraz wielki finał. O tytuł najlepszej drużyny globu powalczy reprezentacja Argentyny z reprezentacją Hiszpanii. Trudno jednak wskazać wyraźnego faworyta. Niemniej jednak wynik końcowy będzie miał ogromny wpływ na rozstrzygnięcia plebiscytu Złotej Piłki.

Sytuacja dot. faworytów do prestiżowej nagrody zmieniała się jak w kalejdoskopie podczas trwania mundialu. Przed finałem ponownie doszło do dużych zmian. Z wyliczeń Polymarket Sport wynika, że pojawił się nowy główny kandydat do zwycięstwa.

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Największe szanse na zdobycie Złotej Piłki za 2026 roku ma Leo Messi. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza oszacowano na 87.1 procent szans. Na podium znaleźli się jeszcze Rodri, co jest dość dużym zaskoczeniem, choć gra bardzo dobry turniej (10.2%) oraz Lamine Yamal (3.5%). Wcześniej w gronie faworytów wymieniano m.in. Kyliana Mbappe, Michaela Olise i Harry’ego Kane’a. Każdy z nich ma minimalne szanse na wygranie Złotej Piłki. W przypadku Francuza mowa o mniej niż jednym procencie szans.

Faworyci do wygrania Złotej Piłki 2026:

Leo Messi – 87.1% Rodri – 10.2% Lamine Yamal – 3,5% Kylian Mbappe – <1%

Tegoroczna gala France Football odbędzie się 26 października 2026 roku. Co ciekawe, po raz pierwszy w historii nie odbędzie się ona we Francji. Uroczysta ceremonia będzie miała miejsce w Londynie.