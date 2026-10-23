Mourinho znalazł sposób na Yamala? Real Madryt rozważa ważny ruch

Jose Mourinho przygotowuje Real Madryt na niedzielne El Clasico z FC Barceloną. Interesujące wieści w związku ze składem Królewskich na mecz przekazała "Marca".

fot. Dpa picture Alliance / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho szykuje niespodziankę na El Clasico

Jose Mourinho chce znaleźć rozwiązania, które pozwolą Realowi Madryt ograniczyć atuty FC Barcelony na Camp Nou. Według informacji „Marki” jednym z pomysłów jest wystawienie Eduardo Camavingi od pierwszej minuty. Francuz może zapewnić drużynie fizyczność, skuteczność w odbiorze oraz dynamikę w przechodzeniu do ataku. Takie atuty mogą okazać się szczególnie cenne w starciu z zespołem, który lubi kontrolować przebieg spotkania.

Ważnym elementem układanki pozostaje Federico Valverde. Urugwajczyk ma utrzymać miejsce na prawej obronie po udanych występach na tej pozycji. Nie wszystkie decyzje dotyczące defensywy zostały jednak podjęte. Wciąż pozostają pytania o obsadę środka obrony, a wybór odpowiednich zawodników będzie miał znaczenie dla funkcjonowania całego zespołu.

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W środku pola trener Los Blancos może postawić na Aureliena Tchouameniego, który odpowiadałby za zabezpieczenie drugiej linii. Większą swobodę w ofensywie otrzymać ma Arda Guler. Turek, operując z prawej strony, mógłby schodzić do środka i szukać przestrzeni do rozegrania piłki oraz tworzenia okazji bramkowych.

Osobną kwestią jest Yan Diomande, który znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji. Jego zaangażowanie w zadania defensywne może pomóc Realowi ograniczyć zagrożenie ze strony Lamine’a Yamala. Gwiazda Barcelony potrafi robić różnicę na skrzydle, więc odpowiednie zabezpieczenie tej strefy może być jednym z kluczowych elementów planu Mourinho. Ostateczne wybory Portugalczyka pokażą, jak Królewscy zamierzają podejść do niedzielnego klasyku.