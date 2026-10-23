Jagiellonia wyżej niż Lech. Oto szanse polskich klubów na awans w Lidze Europy

Lech Poznań i Jagiellonia Białystok obecnie są poza TOP 24 tabeli fazy ligowej Ligi Europy. Z wyliczeń Football Meets Data wynika, że o awans będzie trudno. Większe szanse ma jednak Duma Podlasia.

fot. Lukasz Germaniuk / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii

Jagiellonia i Lech z marnymi szansami na awans w Lidze Europy

Lech Poznań w czwartek wieczorem przed własną publicznością zdobył pierwsze punkty w trwającej edycji Ligi Europy. Po wysokich porażkach z Crystal Palace i Bayerem Leverkusen w końcu uzyskali korzystny wynik. W starciu z Sunderlandem podzielili się punktami, sprawiając sporą niespodziankę. Zdecydowanie gorzej zaprezentowała się Jagiellonia Białystok, po której oczekiwano więcej. Duma Podlasia przegrała z Anderlechtem (0:3).

Sytuacja polskich klubów w tabeli Ligi Europy nie jest najlepsza. Obie drużyny są poza TOP 24, co na ten moment nie premiowałoby ich awansem do fazy pucharowej. Awans do dodatkowej rundy play-off uzyskają zespoły z miejsc 9-24. Z kolei bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczy TOP 8.

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Football Meets Data wyliczył szanse Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok na awans do fazy pucharowej Ligi Europy. Łatwo nie będzie, co odzwierciedla matematyka. Kolejorz ma jedynie 29,3% szans na zajęcie miejsca wśród TOP 24 drużyn. Z kolei Duma Podlasia ma ich nieco więcej, a dokładnie 30,6% szans. Prawdopodobieństwo, że uda im się uplasować w czołowej ósemce jest tylko iluzoryczne.

Szanse polskich klubów na awans do fazy pucharowej Ligi Europy:

Lech Poznań

TOP 8: 0,2%

TOP 24: 29,3%

Jagiellonia Białystok

TOP 8: 0,5%

TOP 24: 30,6%