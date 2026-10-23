Ranking UEFA po meczach Lecha i Jagiellonii. Polska traci przewagę

07:21, 23. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  UEFA

Lech Poznań zremisował w Lidze Europy, dzięki czemu Polska mogła dopisać kolejne 0.200 punktu do rankingu UEFA. Nasza przewaga nad Norwegią i Danią zaczyna niepokojąco topnieć.

Piłkarze Lecha Poznań
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Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech zapunktował. Oto nowy ranking UEFA

Lech Poznań i Jagiellonia Białystok nie dają zbyt dużych powodów do radości w rozgrywkach Ligi Europy. Łącznie w sześciu dotychczasowych meczach polskie kluby punktowały tylko dwukrotnie. Bilans naszych drużyn to zaledwie jedno zwycięstwo, remis i cztery porażki. W efekcie w trakcie fazy ligowej zdobyliśmy zaledwie 0,600 punktu do rankingu UEFA. Tak słaba zdobycz punktowa niesie za sobą konsekwencję.

Najnowszy ranking UEFA może niepokoić, ponieważ Polska znalazła się na 12. miejscu, a przewaga nad goniącymi nas krajami szybko topnieje. Co prawda, musiałaby wydarzyć się jakaś katastrofa, żeby spaść poza TOP 12, ponieważ przewaga wynosi ponad 5 punktów, lecz rywale lepiej punktują. Dla porównania w tym tygodniu Polska zdobyła jedynie 0,200 punktu, czyli o połowę mniej niż Norwegia oraz o 0,550 punktu mniej niż Dania.

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Ranking UEFA:

10. Grecja – 46,612

11. Czechy – 45,725

12. Polska – 45,725

13. Norwegia – 40,212

14. Dania – 40,056

Przez moment wydawało się, że Polska może powalczyć o TOP 10 rankingu UEFA, a więc jednocześnie bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów dla mistrza kraju. Obecnie trzeba skupić się na walce o utrzymanie 12. miejsca, które gwarantuje dwie drużyny w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Warto dodać, że Lech Poznań ma za sobą najtrudniejsze mecze w europejskich pucharach. Druga część rozgrywek powinna być dla nich łatwiejsza. Tego samego nie można powiedzieć o Jagiellonii, którą wciąż czekają mecze z takimi drużynami jak Crystal Palace czy Sunderland.

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