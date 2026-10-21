Manchester United rozgląda się za trenerem. Trzy mocne nazwiska

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Michael Carrick pod presją

Man Utd ma analizować różne scenariusze dotyczące przyszłości ławki trenerskiej. Według wieści Give Me Sport w klubowych gabinetach pojawiają się rozbieżności dotyczące tego, kto powinien poprowadzić zespół w kolejnych sezonach. Jednym z rozważanych nazwisk jest Julian Nagelsmann, który zdobywał doświadczenie w Bayernie Monachium, a obecnie pracuje z reprezentacją Niemiec. Jego kandydatura może być interesującą opcją, jeśli władze na Old Trafford uznają, że potrzebny jest nowy impuls.

Nie wszyscy działacze mają jednak patrzeć w tym samym kierunku. Christopher Vivell, dyrektor do spraw rekrutacji Manchesteru United, ma być zainteresowany zatrudnieniem niemieckiego szkoleniowca. Inne preferencje przypisuje się Jasonowi Wilcoxowi. Dyrektor sportowy klubu podobno skłania się ku Fabianowi Hurzelerowi, który prowadzi Brighton. Różnice w ocenie kandydatów mogą mieć znaczenie, jeśli temat zmiany trenera rzeczywiście nabierze tempa.

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Na liście potencjalnych następców Carricka pojawiło się także nazwisko Antonio Conte. Według ostatnich informcji włoski szkoleniowiec byłby zainteresowany objęciem sterów nad ekipą z Old Trafford. Jego ewentualne zatrudnienie oznaczałoby wybór odmiennej ścieżki niż w przypadku Nagelsmanna czy Hurzelera. Na razie nie ma jednak informacji, aby w Manchesterze United podjęło konkretne działania w sprawie któregokolwiek z tych trenerów.

Przyszłość Michaela Carricka pozostaje zatem niepewna, ale wieści o możliwych następcach nie są równoznaczne z decyzją o jego zwolnieniu. Przedstawiciel Premier League wciąż koncentruje się na poprawie wyników, a dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od rezultatów i stanowiska władz klubu. Na ten moment Nagelsmann, Hurzeler i Conte pozostają nazwiskami łączonymi z posadą, a nie potwierdzonymi kandydatami w oficjalnym procesie.