Manchester United rozgląda się za trenerem. Trzy mocne nazwiska

19:37, 21. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Give Me Sport

Man Utd rozważa zmianę na stanowisku trenera. Jak podaje Give Me Sport, na liście kandydatów znalazł się Julian Nagelsmann. Chociaż klub nie ogłosił decyzji ws. Michaela Carricka.

Michael Carrick
Obserwuj nas w
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Michael Carrick pod presją

Man Utd ma analizować różne scenariusze dotyczące przyszłości ławki trenerskiej. Według wieści Give Me Sport w klubowych gabinetach pojawiają się rozbieżności dotyczące tego, kto powinien poprowadzić zespół w kolejnych sezonach. Jednym z rozważanych nazwisk jest Julian Nagelsmann, który zdobywał doświadczenie w Bayernie Monachium, a obecnie pracuje z reprezentacją Niemiec. Jego kandydatura może być interesującą opcją, jeśli władze na Old Trafford uznają, że potrzebny jest nowy impuls.

Nie wszyscy działacze mają jednak patrzeć w tym samym kierunku. Christopher Vivell, dyrektor do spraw rekrutacji Manchesteru United, ma być zainteresowany zatrudnieniem niemieckiego szkoleniowca. Inne preferencje przypisuje się Jasonowi Wilcoxowi. Dyrektor sportowy klubu podobno skłania się ku Fabianowi Hurzelerowi, który prowadzi Brighton. Różnice w ocenie kandydatów mogą mieć znaczenie, jeśli temat zmiany trenera rzeczywiście nabierze tempa.

Bonus 400 PLN za gola Bayernu lub Arsenalu w promocji Superbet. Sprawdź szczegóły!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Na liście potencjalnych następców Carricka pojawiło się także nazwisko Antonio Conte. Według ostatnich informcji włoski szkoleniowiec byłby zainteresowany objęciem sterów nad ekipą z Old Trafford. Jego ewentualne zatrudnienie oznaczałoby wybór odmiennej ścieżki niż w przypadku Nagelsmanna czy Hurzelera. Na razie nie ma jednak informacji, aby w Manchesterze United podjęło konkretne działania w sprawie któregokolwiek z tych trenerów.

Przyszłość Michaela Carricka pozostaje zatem niepewna, ale wieści o możliwych następcach nie są równoznaczne z decyzją o jego zwolnieniu. Przedstawiciel Premier League wciąż koncentruje się na poprawie wyników, a dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od rezultatów i stanowiska władz klubu. Na ten moment Nagelsmann, Hurzeler i Conte pozostają nazwiskami łączonymi z posadą, a nie potwierdzonymi kandydatami w oficjalnym procesie.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości