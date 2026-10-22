Jagiellonia na kolanach. Ekipa Siemieńca bez szans w Lidze Europy [WIDEO]

22:53, 22. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Jagiellonia Białystok przegrała z Anderlechtem w 3. kolejce Ligi Europy (0:3). Drużyna z Belgii była zdecydowanie lepsza. W 21. minucie defensywa Dumy Podlasia popełniła koszmarny błąd.

Jagiellonia Białystok
Obserwuj nas w
Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia przegrała z Anderlechtem w Lidze Europy

Jagiellonia Białystok w swojej pierwszej przygodzie w Lidze Europy notuje przeciętny początek. Po trzech meczach podopieczni Adriana Siemieńca mają tylko trzy punkty. Ich bilans to jedno zwycięstwo i dwie porażki. Po niedawnym zwycięstwie z Araratem Armenią przyszła strata punktów w starciu z Anderlechtem. Drużyna z Belgii wykorzystała błędy Dumy Podlasia, strzelając im trzy bramki, które przesądziły o wyniku.

Pierwszy cios przyszedł w 21. minucie meczu. Jagiellonia była sama sobie winna straty bramki. Defensywa gospodarzy zachowała się fatalnie, a prezent wykorzystał Mihajlo Cvetković, który kolejny raz w rozgrywkach Ligi Europy wpisał się na listę strzelców.

Anderlecht nie zamierzał zwalniać tempa i dążył do podwyższenia wyniku, ale nie potrafił skutecznie wykończyć akcji pod bramką polskiego zespołu. Jagiellonia kreowała mało sytuacji, więc trudno jej było doprowadzić do remisu. Na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem schodzili Belgowie.

Po zmianie stron Białostoczanie częściej utrzymywali się przy piłce, ale nie oddawali strzałów na bramkę. Skutecznością w drugiej połowie imponował za to Anderlecht. Ekipa z Brukseli oddała dwa celne strzały i każdy z nich skończył się golem. Najpierw w 72. minucie gospodarzy nadziei pozbawił Marten Winkler, a osiem minut później wynik podwyższył Jayden Onia Seke. Ostatecznie to Belgowie cieszyli się z kompletu punktów.

Jagiellonia Białystok 0:3 Anderlecht (21′ Cvetković, 72′ Winkler, 80′ Onia Seke)

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości