Nie tylko 250 tys. zł! Raków uzgodnił z GieKSą dodatkowy bonus

Raków Częstochowa zapłaci GieKSie Katowice za Dawida Szwargę, a kwota może wzrosnąć. Jak ustalił "Katowicki Sport", powody zwolnienia Tomasza Kaczmarka były sportowe.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Kulisy zmiany trenera w Rakowie Częstochowa

Raków Częstochowa zdecydował się na zmianę na stanowisku trenera, a za pozyskaniem Dawida Szwargi stoją również konkretne warunki finansowe. Jak wynika z informacji „Katowickiego Sportu”, częstochowski klub ma przelać 250 tysięcy złotych na konto GieKSy Katowice. To jednak nie wszystko, ponieważ porozumienie przewiduje również dodatkową premię uzależnioną od wyników zespołu.

Szczególnie interesujący jest zapis dotyczący kolejnych 100 tysięcy złotych. Raków będzie musiał wypłacić GieKSie tę kwotę, jeśli drużyna z Częstochowy utrzyma się w PKO BP Ekstraklasie. Oznacza to, że całkowity koszt związany z pozyskaniem szkoleniowca może wynieść 350 tysięcy złotych. Dla obu klubów to istotny element porozumienia dotyczącego trenera, który zna realia polskiej piłki.

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W ostatnim czasie pojawiały się również pytania o przyczyny rozstania z Tomaszem Kaczmarkiem. Z informacji potwierdzonych w kilku źródłach wynika, że decyzja nie była związana z pozaboiskowymi okolicznościami. O zwolnieniu miały przesądzić kwestie czysto sportowe, a więc ocena wyników i postawy zespołu.

Zmiana na ławce trenerskiej oznacza dla Rakowa początek kolejnego etapu, w którym najważniejsze będą rezultaty. Szwarga wraca do klubu, który dobrze zna, ale jednocześnie staje przed zadaniem poprawy sytuacji drużyny. Jeśli częstochowianie zrealizują cel w postaci utrzymania, śląski klub otrzyma dodatkowy zastrzyk finansowy. Ostateczny bilans tej decyzji będzie zatem zależał nie tylko od samego kontraktu, lecz także od wyników na boisku.