Wisła Kraków ma być dopiero początkiem. Ertlthaler mierzy naprawdę wysoko

08:58, 23. października 2026 10:19, 23. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Wisła Kraków TV

Julius Ertlthaler nie ukrywa, że chce osiągnąć z Wisłą Kraków wielkie rzeczy. Austriacki zawodnik mówił w rozmowie z klubową telewizją o marzeniach, kibicach i życiu w Polsce.

Julius Ertlthaler
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fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Julius Ertlthaler

Takie marzenia związane z Wisłą ma Julius Ertlthaler

Julius Ertlthaler nie zamierza ograniczać swoich ambicji do obecnych sukcesów. – Lubię mierzyć wysoko. W związku z tym chciałbym zdobyć z Wisłą jakieś trofeum. Może to być Puchar Polski. W każdym razie moim największym celem byłoby oczywiście mistrzostwo Ekstraklasy – przyznał Austriak w rozmowie z klubową telewizją ekipy z Krakowa.

Zawodnik podkreślił również, że chciałby występować z krakowskim klubem w europejskich pucharach. – Chciałbym dać kibicom możliwość przeżycia takich emocji i stworzyć z nimi kolejne piękne wspomnienia. Wierzę, że w nadchodzących latach możemy to osiągnąć – dodał piłkarz.

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Austriak nie ma wątpliwości, że Wisła Kraków zajmuje szczególne miejsce w jego życiu. Niedawno przedłużył kontrakt do 2029 roku z opcją prolongaty o kolejny sezon. – Nie miałem żadnych wątpliwości, że chcę zostać tutaj na dłużej. Uwielbiam wszystko, co wiąże się z tym klubem, tym miastem i ludźmi, którzy tutaj pracują. Po prostu świetnie się tutaj odnajduję – wyznał Ertlthaler.

Zawodnik zachwycony atmosferą na stadionie Wisły

Pomocnik docenia również atmosferę przy Reymonta 22. – Trudno to opisać. Każdy, kto choć raz był na R22, wie, że panuje tam magiczna atmosfera. Stadion jest regularnie wypełniony po brzegi. Doping kibiców naprawdę robi różnicę – powiedział piłkarz.

Ertlthaler pozytywnie ocenia także życie poza boiskiem. – Jestem zaskoczony życzliwością ludzi, pięknymi miastami i właściwie wszystkim, czego doświadczyłem. Myślę, że Polacy naprawdę mogą być dumni ze swojego kraju – podsumował zawodnik.

Ertlthaler chce być zapamiętany jako zawodnik, który zawsze dawał z siebie wszystko dla Wisły, jej barw i Krakowa. Tymczasem okazję na poprawę swojego bilkansu może mieć w sobotę przy okazji ligowej potyczki z Rakowem Częstochowa, która odbędzie się na Synerise Arena Kraków.

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