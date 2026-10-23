Vinicius Junior myśli o wielkim transferze. Gwiazdor Realu wybrał klub

Vinicius Junior przedłużył kontrakt z Realem Madryt, ale nie oznacza to, że zostanie w klubie. Daily Mail informuje, że przedstawiciele piłkarza poważnie rozważają transfer. Brazylijczyk ma być otwarty na Arsenal.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior rozważa Arsenal jako kierunek transferu

Vinicius Junior przez ostatnie miesiące był tematem wielu plotek i spekulacji transferowych. Mimo to postanowił przedłużyć kontrakt z Realem Madryt aż do czerwca 2032 roku. Co ciekawe, nieco później ujawniono, że był bardzo blisko podjęcia zupełnie innej decyzji. Większość osób z jego otoczenia, a także kolegów z drużyny miała być przekonana, że Brazylijczyk przyjmie ofertę, jaką złożył mu Arsenal.

Początek sezonu jest daleki od oczekiwań 26-latka. Vinicius jest pod formą, a kibice wcale mu nie pomagają, ciągle go krytykując oraz wybuczając piłkarza na własnym stadionie. To wszystko doprowadziło do sytuacji, w której reprezentant Brazylii raz jeszcze poważnie zastanawia się nad przyszłością w klubie.

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Z doniesień Daily Mail wynika, że Vinicius Junior myśli o wielkim transferze do Arsenalu. Przedstawiciele piłkarza są pod wrażeniem starań, jakie podjęli Kanonierzy, aby sprowadzić Brazylijczyka na Emirates Stadium. Mimo faktu, że podpisał nową umowę z Los Blancos, wciąż są nim zainteresowani.

Vinicius trafił do Realu Madryt latem 2018 roku z Flamengo za 45 milionów euro. Łącznie ma na swoim koncie 386 meczów, w których strzelił 129 bramek i zanotował 103 asysty. Zdobył m.in. dwa razy Ligę Mistrzów oraz trzy razy mistrzostwo Hiszpanii. Indywidualnie został wybrany najlepszym piłkarzem na świecie wg. FIFA w 2024 roku.