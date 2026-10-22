Lech w górę, Jagiellonia w dół. Oto tabela fazy ligowej Ligi Europy

Lech Poznań zremisował z Sunderlandem, a Jagiellonia Białystok przegrała z Anderlechtem. W efekcie jedna z drużyn zaliczyła awans, a druga spadek w tabeli. Oto pełna tabela fazy ligowej Ligi Europy po 3. kolejkach.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Tabela fazy ligowej Ligi Europy. Oto miejsca Lecha i Jagiellonii

Liga Europy powoli zbliża się do półmetku fazy ligowej. Za nami 3 z 8 spotkań pierwszego etapu rundy zasadniczej. Na europejskiej arenie Polskę reprezentują dwa kluby: Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok. Jak na razie polscy kibice nie mają zbyt wielu powodów do zadowolenia. Zarówno mistrz Polski, jak i trzecia drużyna poprzedniego sezonu Ekstraklasy spisują się poniżej oczekiwań, czego dowodem jest miejsce w tabeli.

Trzeba jednak przyznać, że oba zespoły nie miały zbytnio szczęścia do terminarza. Kolejorz rywalizował już z Crystal Palace (0:4), Bayerem Leverkusen (1:4) oraz Sunderlandem (1:1). Nieco słabsze, ale wciąż bardzo dobre zespoły walczyły o punkty z Jagiellonią. Duma Podlasia przegrała z Olympiakosem (1:2) oraz Anderlechtem (0:3). Jedyne zwycięstwo podopieczni Adriana Siemieńca odnieśli przeciwko Araratowi Armenia (3:1).

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W porównaniu do tabeli po 2. kolejce Lech Poznań zaliczył awans o kilka pozycji w górę. Z kolei Jagiellonia Białystok spadła w dół. Na ten moment podopieczni Nielsa Frederiksena z dorobkiem jednego punktu plasują się na 32. miejscu, zaś Białostoczanie na 27. pozycji.

Przypomnijmy, że bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczy najlepsze osiem drużyn w fazie ligowej. Zespoły z miejsc 9-24 zagrają w dodatkowej rundzie play-off o awans do najlepszej szesnastki rozgrywek. Pozostałe drużyny zakończą przygodę w pucharach na pierwszym etapie.