Lech w górę, Jagiellonia w dół. Oto tabela fazy ligowej Ligi Europy

Tabela fazy ligowej Ligi Europy. Oto miejsca Lecha i Jagiellonii
Liga Europy powoli zbliża się do półmetku fazy ligowej. Za nami 3 z 8 spotkań pierwszego etapu rundy zasadniczej. Na europejskiej arenie Polskę reprezentują dwa kluby: Lech Poznań oraz Jagiellonia Białystok. Jak na razie polscy kibice nie mają zbyt wielu powodów do zadowolenia. Zarówno mistrz Polski, jak i trzecia drużyna poprzedniego sezonu Ekstraklasy spisują się poniżej oczekiwań, czego dowodem jest miejsce w tabeli.
Trzeba jednak przyznać, że oba zespoły nie miały zbytnio szczęścia do terminarza. Kolejorz rywalizował już z Crystal Palace (0:4), Bayerem Leverkusen (1:4) oraz Sunderlandem (1:1). Nieco słabsze, ale wciąż bardzo dobre zespoły walczyły o punkty z Jagiellonią. Duma Podlasia przegrała z Olympiakosem (1:2) oraz Anderlechtem (0:3). Jedyne zwycięstwo podopieczni Adriana Siemieńca odnieśli przeciwko Araratowi Armenia (3:1).
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W porównaniu do tabeli po 2. kolejce Lech Poznań zaliczył awans o kilka pozycji w górę. Z kolei Jagiellonia Białystok spadła w dół. Na ten moment podopieczni Nielsa Frederiksena z dorobkiem jednego punktu plasują się na 32. miejscu, zaś Białostoczanie na 27. pozycji.
Przypomnijmy, że bezpośredni awans do 1/8 finału wywalczy najlepsze osiem drużyn w fazie ligowej. Zespoły z miejsc 9-24 zagrają w dodatkowej rundzie play-off o awans do najlepszej szesnastki rozgrywek. Pozostałe drużyny zakończą przygodę w pucharach na pierwszym etapie.
|Miejsce
|Drużyna
|Liczba punktów
|Bilans bramek
|1.
|Benfica
|9
|10:2
|2.
|Bayer Leverkusen
|9
|8:0
|3.
|Bournemouth
|9
|8:1
|4.
|Ferencvaros
|9
|9:3
|5.
|Olympiakos
|9
|4:1
|6.
|Union SG
|7
|8:1
|7.
|Juventus
|7
|9:3
|8.
|Besiktas
|7
|9:5
|9.
|Sunderland
|7
|4:2
|10.
|AZ Alkmaar
|6
|6:2
|11.
|Omonia Nikozja
|6
|5:4
|12.
|Lyon
|6
|5:6
|13.
|Rennes
|5
|4:3
|14.
|Real Sociedad
|4
|8:3
|15.
|Crystal Palace
|4
|8:5
|16.
|Sparta Praga
|4
|5:3
|17.
|Levski Sofia
|4
|3:3
|18.
|Dinamo Zagrzeb
|4
|3:4
|19.
|Sturm Graz
|4
|1:3
|20.
|NEC Nijmegen
|4
|5:8
|21.
|RB Salzburg
|4
|3:6
|22.
|Anderlecht
|3
|4:3
|23.
|Hoffenheim
|3
|5:5
|24.
|Milan
|3
|4:5
|25.
|Celta Vigo
|3
|3:4
|26.
|OFI Crete
|3
|3:4
|27.
|Jagiellonia Białystok
|3
|4:6
|28.
|Torreense
|3
|4:7
|29.
|NK Celje
|1
|2:7
|30.
|Hapoel Beer Szewa
|1
|1:6
|31.
|Lillestrom
|1
|2:9
|32.
|Lech Poznań
|1
|1:9
|33.
|Viktoria Pilzno
|0
|2:7
|34.
|Olympique Marsylia
|0
|1:6
|35.
|Celtic
|0
|3:9
|36.
|Ararat Armenia
|0
|2:11