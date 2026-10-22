Piłkarz Lecha Poznań marzy o zagranicznym transferze

Lech Poznań ma kolejnego kandydata z wychowanków, który może odejść do zagranicznego klubu. Michał Gurgul, cytowany przez TVP Sport, wprost przyznał, że marzy o transferze za granicę.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Michał Gurgul celuje w zagraniczny transfer

Lech Poznań w tym sezonie rywalizuje na poziomie Ligi Europy. Początek rozgrywek nie wyszedł po ich myśli. W dwóch meczach wysoko przegrali z Crystal Palace (0:4) i Bayerem Leverkusen (1:4). Teraz czeka ich kolejna trudna przeprawa, ponieważ zmierzą się z Sunderlandem. Rywalizacja na wysokim poziomie w europejskich pucharach to okazja, aby zaprezentować się większym i silniejszym klubom. Z tego chce skorzystać m.in. Michał Gurgul.

Lewy obrońca jest jednym z kandydatów do opuszczenia Kolejorza w najbliższym czasie. Już latem pojawiły się oferty za młodzieżowego reprezentanta Polski, lecz Lech Poznań nie przyjął ani jednej, uważając, że są za niskie. Gurgul nie ukrywa jednak, że jego marzeniem jest gra za granicą.

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– Zawsze konkurencja jest takim aspektem, który zmusza cię do jeszcze większego zaangażowania i jeszcze większej chęci stawania się lepszym. Mam jednak swoje marzenia i cele. Jednym z nich jest wyjazd za granicę. To się nie uda, gdybym spoczął na laurach i po prostu zadowolił się tym, że w tym momencie nie mam konkurencji. Joao Moutinho wróci po rehabilitacji, dlatego cały czas trzeba udowadniać swoją formę – powiedział Michał Gurgul dla TVP Sport.

Gurgul to wychowanek poznańskiego klubu. 20-latek debiutował w pierwszym zespole w sezonie 2022/2023. Od tego momentu wystąpił łącznie w 109 meczach, w których strzelił 2 bramki i zanotował 10 asyst.