Nico Paz jest celowniku Chelsea. Xabi Alonso ma być zainteresowany transferem Argentyńczyka. Jak jednak podał serwis Defensa Central, Real Madryt zachował klauzulę odkupu.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Chelsea rusza po perełkę z Como

Nico Paz od dłuższego czasu uchodzi za jeden z największych talentów związanych z Realem Madryt. Obecnie rozwija się w Como, gdzie wcześniej pokazał, że potrafi odgrywać istotną rolę w zespole Cesca Fàbregasa. W środowy wieczór zawodnik okrasił swój występ dwoma trafieniami w starciu z Manchesterem United (4:0).

Defensa Central zwraca uwagę, że Chelsea uważnie przygląda się sytuacji młodego pomocnika. Xabi Alonso ma widzieć w nim zawodnika, który mógłby stać się ważną częścią projektu londyńskiego klubu. Ewentualny transfer oznaczałby jednak rywalizację z Realem Madryt, który wciąż może zdecydować o powrocie piłkarza na Estadio Santiago Bernabeu.

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Królewscy zabezpieczyli swoje interesy, zachowując możliwość odkupu Nico Paza za 80 milionów euro latem 2027 roku. Problemem może być jednak konkurencja w środku pola. Jude Bellingham, Arda Guler i Brahim Diaz to piłkarze, którzy również walczą o miejsce w składzie. W związku z tym Argentyńczyk musi rozważyć, czy powrót do Hiszpanii zapewni mu regularną grę.

Ostatecznie wiele zależeć będzie tak naprawdę od planów Królewskich oraz samego zawodnika. Chelsea może zaoferować mu nowy kierunek rozwoju i szansę na ważną rolę w Premier League. Najbliższe miesiące pokażą, czy madrycki klub zdecyduje się aktywować klauzulę, czy też otworzy Argentyńczykowi drogę do innego zespołu.