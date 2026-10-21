Haaland na liście życzeń trzech gigantów. Real i Barcelona mają konkurencję

Erling Haaland już latem może zostać bohaterem dużego transferu. Jeśli Man City spadnie z Premier League, Norweg prawdopodobnie odejdzie. Fichajes donosi, że napastnika obserwuje Real Madryt, FC Barcelona oraz Paris Saint-Germain.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Real, Barcelona i PSG to możliwe kierunki transferu Haalanda

Erling Haaland i jego przyszłość to jeden z najciekawszych wątków w kontekście nadchodzących miesięcy. Nie jest tajemnicą, że przez problemy Man City piłkarz może zdecydować się na wielki transfer. Co więcej, może zostać do niego nawet zmuszony, ponieważ nad Obywatelami wisi widmo spadku z Premier League. Bezpośrednio nie zostaną zdegradowani do Championship, lecz mówi się o tak dużej karze ujemnych punktów, że nie uratują się przed spadkiem.

Co w takim przypadku czeka Haalanda? Trudno wyobrazić sobie jednego z najlepszych piłkarzy na świecie grającego na poziomie drugiej ligi. Niewykluczone więc, że najpóźniej latem reprezentant Norwegii mógłby zmienić klub, jeśli spełni się czarny scenariusz.

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Z doniesień serwisu Fichajes wynika, że w grę wchodzą trzy możliwe kierunki wielkiego transferu. Wśród nich są oczywiście Real Madryt i FC Barcelona. Oba kluby od dawna marzą o pozyskaniu norweskiego piłkarza. Ponadto kontynuowanie kariery w La Liga ma być priorytetem 26-latka.

To jednak nie wszystko, ponieważ istnieje jeszcze jedna możliwość. Haaland znalazł się na celowniku Paris Saint-Germain, a więc zwycięzcy dwóch ostatnich edycji Ligi Mistrzów. Paryżanie od dawna nie mają klasycznego napastnika, przez co na dziewiątce występuje Ousmane Dembele.

Na ten moment trudno przewidzieć, co zrobi Norweg. Wszystko zależy od ostatecznej kary, jaką otrzyma Manchester City.