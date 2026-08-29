Leszczyński zdeklasował resztę. Kibice w Niemczech docenili Polaka

Jan Leszczyński robi furorę w Niemczech. Młody polski piłkarz został wybrany największym zaskoczeniem przygotowań do sezonu przez kibiców Borussii Moenchengladbach. Poinformował o tym Tomasz Urban, powołując się na serwis rp-online.

fot. DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Jan Leszczyński

Leszczyński zrobił wrażenie na kibicach Borussii M’Gladbach

Jan Leszczyński ma za sobą jedynie cztery mecze w Legii Warszawa, ale nie przeszkodziło mu to, żeby przejść do klubu z TOP5 lig w Europie. Tego lata zgłosiła się po niego Borussia Moenchengladbach. Niemiecki zespół zapłacił za utalentowanego stopera 3 miliony euro. Polak szybko zapadł w pamięci kibicom „Źrebaków”. Wszystko przez bardzo dobrą formę, jaką zaprezentował podczas okresu przygotowawczego.

Leszczyński regularnie grał w sparingach, dzięki czemu wywalczył sobie szanse na minuty w Bundeslidze. Szczególnie dobre wrażenie pozostawił po sobie w ostatnim meczu z Schott Mainz w ramach Pucharu Niemiec. Nastolatek spędził na boisku pięćdziesiąt siedem minut i zebrał świetne recenzje.

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Docenili go kibice Borussii, a jednocześnie czytelnicy serwisu rp-online. W specjalnie zorganizowanej ankiecie Leszczyński został wybrany piłkarzem, który zrobił najlepsze wrażenie podczas przygotowań do sezonu. Poinformował o tym Tomasz Urban w mediach społecznościowych. Wychowanek Legii zebrał aż 74% głosów, deklasując pozostałych zawodników. Drugi w zestawieniu znalazł się Daiki Hashioka, na którego głos oddało tylko 8% osób.

Borussia M’Gladbach w sobotę (29 sierpnia) rozpoczęła rozgrywki ligowe. Leszczyński znalazł się na ławce rezerwowych. Można jednak przypuszczać, że prędzej czy później Eugen Polanski, który jest jego trenerem da mu szansę zadebiutować w topowej lidze.