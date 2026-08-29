Wisła Kraków zagra z Wieczystą w ramach szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:30. Sprawdź, gdzie transmisja.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

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Wisła Kraków – Wieczysta: gdzie oglądać na żywo?

Wisła Kraków i Wieczysta Kraków zmierzą się w sobotę w wyjątkowych derbach, które odbędą się w ramach szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Będzie to pierwsze starcie obu krakowskich ekip na najwyższym poziomie rozgrywkowym, a jednocześnie kolejne spotkanie tych zespołów w ostatnich miesiącach.

W poprzednim sezonie oba mecze w Betclic 1. Lidze zakończyły się remisami 1:1. W związku z tym trudno wskazać zdecydowanego faworyta tej rywalizacji. Wisła przystąpi do spotkania po remisie z Pogonią Szczecin, natomiast Wieczysta niedawno zmieniła trenera i po zatrudnieniu Zeljko Kopicia będzie chciała udanie rozpocząć nowy etap.

Wisła Kraków – Wieczysta: transmisja na żywo za darmo

Derby Krakowa będzie można obejrzeć bezpłatnie w TVP Sport. Publiczny nadawca pokaże spotkanie w ramach transmisji jednego meczu z każdej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz będzie dostępny również za pośrednictwem internetowego serwisu TVP Sport.

Wisła Kraków – Wieczysta: transmisja w tv

Kibice, którzy chcą obejrzeć derby Krakowa w telewizji, mają dwie możliwości. Spotkanie zostanie pokazane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz TVP Sport. Pierwszy gwizdek na stadionie przy ulicy Reymonta zaplanowano na sobotę, 29 sierpnia, o godzinie 17:30. W stacji premium mecz skomentują Adam Marchliński i Michał Trela, natomiast transmisję u publicznego nadawcy zrelacjonują Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

Jak uzyskać dostęp do CANAL+ Sport 3?

CANAL+ Sport 3 jest dostępny w wybranych pakietach telewizyjnych CANAL+. Osoby posiadające odpowiednią ofertę mogą obejrzeć mecz na swoim telewizorze bez konieczności wykupywania dodatkowego dostępu do pojedynczego spotkania. Transmisja będzie również dostępna online w ramach usług oferujących stacje CANAL+. Warto wcześniej sprawdzić, czy posiadany pakiet obejmuje CANAL+ Sport 3.

Wisła Kraków – Wieczysta: transmisja online

Spotkanie będzie można śledzić również przez internet. Transmisja zostanie udostępniona online za pośrednictwem TVP Sport, a także w usługach oferujących kanały CANAL+. TVP Sport potwierdza rozpoczęcie swojej transmisji już o godzinie 17:00, czyli 30 minut przed pierwszym gwizdkiem.

Gdzie oglądać mecz Wisła Kraków – Wieczysta? Spotkanie Wisła Kraków – Wieczysta można oglądać w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 i TVP Sport, a także online za pośrednictwem serwisu TVP Sport oraz platformy CANAL+. Kiedy odbędzie spotkanie Wisła Kraków – Wieczysta? Starcie szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia 2026 roku o godzinie 17:30 na stadionie Wisły Kraków. W stacji premium mecz skomentują Adam Marchliński i Michał Trela, natomiast u publicznego nadawcy za relację odpowiedzialni będą Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski.

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