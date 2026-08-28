Real Madryt sfinalizował transfer! Nowy obrońca u Mourinho

Real Madryt pozyskał nowego środkowego obrońcę. O transferze poinformowała Granada, czyli poprzedni klub piłkarza. Los Blancos w zamian za 2 mln euro wzmocnił Oscar Naasei.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Oscar Naasei nowym piłkarzem Realu Madryt

Real Madryt długo szukał nowego piłkarza na pozycję środkowego obrońcy. Ostatecznie znaleźli odpowiedniego kandydata, ale wybór pionu sportowego może mocno zaskoczyć kibiców. Do zespołu wicemistrza Hiszpanii przeniesie się utalentowany stoper drugoligowej Granady – Oscar Naasei.

Naasei to 21-letni reprezentant Ghany. W lipcu 2023 roku przeniósł się z Emmanuel City do akademii Granady, gdzie łącznie udało mu się zgromadzić 48 występów. Klub oficjalnie poinformował o jego sprzedaży, ujawniając, że przenosi się do Realu Madryt. Media donoszą o kwocie 2 milionów euro.

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– Granada i Real Madryt osiągnęły porozumienie w sprawie transferu Oscara Naaseiego. […] Klub dziękuje zawodnikowi za zaangażowanie, które okazywał przez cały okres gry w barwach Granady, i życzy mu powodzenia w dalszej karierze – brzmki komunikat Granady.

Naasei nie dołączy jednak do pierwszego zespołu. Choć ma już 21 lat zostanie włączony do młodzieżowej drużyny, czyli Castilli. Niemniej jednak utalentowany stoper przychodzi do Los Blancos z myślą o przyszłości. Niewykluczone, że za jakiś czas trafi pod skrzydła Jose Mourinho.

Obecnie w kadrze pierwszego zespołu Mourinho ma do dyspozycji pięciu zawodników: Dean Huijsen, Antonio Rudiger, Raul Asencio, Eder Militao i Ibrahima Konate. Do gry gotowych jest tylko trzech stoperów. Asencio i Militao leczą obecnie kontuzje.