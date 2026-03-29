Real ma zamiar wypożyczyć kolejnego napastnika. Może powtórzyć drogę Endricka

Franco Mastantuono może opuścić Real Madryt na zasadzie wypożyczenia. Jak podaje OkDiario, klub rozważa zastosowanie podobnego scenariusza jak u Endricka.

Real chce, żeby Mastantuono wrócił do formy

Franco Mastantuono trafił do Realu Madryt jako wielki talent. Choć początek był obiecujący, to później pojawiły się problemy zdrowotne. W związku z tym stracił miejsce w składzie. Alvaro Arbeloa dawał mu kolejne szanse, ale nie zdołał przekonać go do siebie. Dlatego klub zaczyna szukać innego rozwiązania.

Jednym z pomysłów jest wypożyczenie 18-latka do innego klubu tak jak w przypadku Endricka. Brazylijczyk gra teraz regularnie w Olympique Lyon i zbiera doświadczenie. Wcześniej dostawał mało szans gry i stracił formę, jednak we Francji zdołał ją odbudować. To pokazało władzom Los Blancos, że warto brać taką możliwość pod uwagę także w przypadku innych piłkarzy.

Królewscy nie chcą zawierać w potencjalnej umowie opcji wykupu. Zależy im na pełnej kontroli nad przyszłością Argentyńczyka. Jeżeli chodzi o kierunek wypożyczenia to w grę wchodzą tylko kluby z Europy, najlepiej grające w europejskich pucharach.

Zainteresowanie nie powinno być problemem. Według źródła już zimą Real odrzucił wiele ofert. Teraz jednak klub jest bardziej otwarty na taki ruch, żeby pomóc Mastantuono w zebraniu minut i doświadczenia na wysokim poziomie.

