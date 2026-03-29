Xabi Alonso poprosił Liverpool o transfer gwiazdy Realu! Ma zastąpić Salaha

Xabi Alonso może po sezonie objąć Liverpool. Jak podaje portal TEAMtalk, hiszpański szkoleniowiec wskazał następcę Mohameda Salaha, którego by widział w zespole.

Xabi Alonso

Arda Guler trafi do Liverpoolu? Chce go Xabi Alonso

Xabi Alonso od pewnego czasu jest łączony z posadą trenera Liverpoolu. Według doniesień Arne Slot po sezonie może zostać zwolniony, a jego następcą miałby zostać Hiszpan.

W międzyczasie klub analizuje rynek transferowy. Jak się okazuje szkoleniowiec miał poprosić władze The Reds o sprowadzenie Ardy Gulera. Pomocnik Realu Madryt miałby być nową gwiazdą angielskiego giganta. Tym bardziej że po sezonie z Anfield odchodzi Mohamed Salah.

Turek pokazywał się z dobrej strony, gdy Alonso był jeszcze trenerem Królewskich. Grał jako ofensywny pomocnik, ale podobnie do Egipcjanina może też wystąpić na skrzydle. Liverpool rozważa też inne opcje, ale Guler jest jednym z głównych kandydatów.

W bieżącym sezonie 21-latek strzelił cztery gole i zanotował trzynaście asyst w 45 meczach. Jego kontrakt z Realem obowiązuje do 2029 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go na 90 milionów euro.

Jeśli były szkoleniowiec Los Blancos faktycznie przejmie Liverpool to można spodziewać się przebudowy składu. Mieliby zostać sprowadzeni zawodnicy, którzy będą bardziej pasowali do jego systemu taktycznego.

