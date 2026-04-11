Lewandowski może odejść z Barcelony. Nastąpił zwrot akcji

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w Barcelonie stoi pod znakiem zapytania. Według serwisu La Vanguardia doniesienia o ofercie przedłużenia kontraktu nie są prawdą.

Lewandowski nie otrzymał oferty przedłużenia umowy. Barcelona wciąż zwleka

FC Barcelona wciąż nie zdecydowała się na podjęcie działań w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego. Choć wcześniej pojawiały się informacje o ofercie nowego kontraktu dla 37-letniego napastnika, wygląda na to, że prawda może być inna. Jak podaje dziennikarka Anais Marti klub dotychczas nie przedstawił Polakowi żadnej oferty.

Warto przypomnieć, że kontrakt kapitana reprezentacji Polski z Dumą Katalonii wygasa już w czerwcu. Doświadczony snajper wciąż jest ważnym elementem zespołu Hansiego Flicka, ale jego przyszłość na Camp Nou nie jest pewna.

Hiszpański gigant ma zamiar przeprowadzić zmiany w ofensywie w letnim okienku transferowym. Głównym celem ma być Julian Alvarez, który mógłby zostać nową „dziewiątką”. Dlatego utrzymanie Lewandowskiego może nie być możliwe, nawet przy niższej pensji, chyba że sprzedany zostanie Ferran Torres.

Z drugiej strony nie jest wcale pewne czy przy aktualnej sytuacji finansowej klubu będzie możliwe sprowadzenie sensownej opcji do ataku.

Z kolei sam Lewandowski ma rozważać różne opcje. Usługami zawodnika są zainteresowane takie zespoły jak AC Milan, Juventus, a także kluby z Arabii Saudyjskiej i MLS, jak Chicago Fire.

Zobacz także: Ferran się przełamał, Yamal znów błyszczy! Barcelona umacnia się na pozycji lidera [WIDEO]