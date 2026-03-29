Real Madryt przygotował kontrakt. Były skrzydłowy może wrócić

Victor Munoz wzbudza coraz większe zainteresowanie po udanym sezonie w Osasunie i może wrócić do Realu Madryt. Według AS, klub zabezpieczył się na taką ewentualność i ma już przygotowane warunki kontraktu.

Real Madryt kontroluje przyszłość Munoza

Victor Munoz opuścił Real Madryt latem, lecz klub wciąż może mieć istotny wpływ na jego dalszą karierę. Królewscy posiadają połowę praw do zawodnika oraz opcję wykupu obowiązującą przez kolejne trzy lata.

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o możliwej aktywacji klauzuli powrotu wynoszącej 8 milionów euro. Na ten moment nie zapadła jednak ostateczna decyzja w tej sprawie. Klub analizuje sytuację i rozwój zawodnika.

Jednocześnie istnieje już porozumienie kontraktowe między stronami na wypadek transferu. Takie rozwiązanie ma zabezpieczyć Real Madryt i umożliwić szybkie sfinalizowanie operacji. To standardowa praktyka przy umowach z opcją odkupu.

Munoz prezentuje wysoką formę w Osasunie, gdzie zanotował sześć bramek i pięć asyst w 31 meczach. Dodatkowo zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii i zdobył gola w meczu towarzyskim. Jego rozwój przyciąga uwagę także Barcelony.

Na razie przyszłość skrzydłowego pozostaje otwarta, choć zainteresowanie rośnie. Ewentualny powrót po zaledwie jednym sezonie w innym klubie byłby rzadkością. Dynamiczny rozwój zawodnika może jednak przyspieszyć decyzję Realu Madryt.

Zobacz również: Lewandowski wraca do gry. Nagły zwrot w Barcelonie