Manchester United zarzucił sieć na brazylijskiego skrzydłowego

14:06, 4. kwietnia 2026 14:29, 4. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Rayan świetnie wygląda w Premier League. Znakomita postawa skrzydłowego Bournemouth przykuła uwagę Manchesteru United - informuje Ekrem Konur.

PressFocus Na zdjęciu: Rayan

Rayan pod lupą Manchesteru United

Rayan szturmem wszedł do Premier League, imponując od pierwszych występów bardzo dobrą dyspozycją. Dziewiętnastoletni skrzydłowy jest jedną z najjaśniejszych postaci w AFC Bournemouth i szybko zapracował na uznanie kibiców oraz ekspertów. Znakomita forma młodego Brazylijczyka nie umknęła uwadze czołowych angielskich klubów, które mogą powalczyć o jego podpis już podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, chrapkę na zakontraktowanie Rayana ma między innymi Manchester United. Klub z Old Trafford uważnie monitoruje rozwój utalentowanego zawodnika i rozważa złożenie oferty w najbliższym czasie.

Czerwone Diabły będą jednak musiały zmierzyć się z poważną konkurencją, ponieważ zainteresowanie skrzydłowym wykazuje także ich ligowy rywal – Liverpool. Ponadto zdolnego piłkarzowi przyglądają się również Real Madryt oraz Paris Saint-Germain.

Rayan z powodzeniem występuje w barwach drużyny Wisienek od stycznia 2026 roku, kiedy trafił na Dean Court za niespełna 30 milionów euro. Od tego czasu jego wartość rynkowa znacząco wzrosła i obecnie Bournemouth może oczekiwać nawet około 100 milionów euro za swojego zawodnika. W trwającym sezonie Brazylijczyk rozegrał 8 spotkań, zdobył 2 bramki oraz zaliczył 1 asystę. Kontrakt perspektywicznego zawodnika obowiązuje do połowy 2031 roku, co daje włodarzom z Vitality Stadium mocną pozycję negocjacyjną.