Raków penetruje polski rynek. Kolejny talent na radarze klubu z Częstochowy! [NASZ NEWS]

Od pewnego czasu istotnym elementem polityki transferowej Rakowa jest sięganie po młodych Polaków. Z informacji goal.pl wynika, że klub spod Jasnej Góry przygląda się utalentowanemu obrońcy.

Częstochowianie zaglądają na zaplecze

Raków Częstochowa przegrał finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, ale wciąż walczy o czołowe miejsca w lidze. Klub myśli też o przyszłości. Jakiś czas temu przygotowano listę potrzeb transferowych na lato, dokładnie precyzując jakich piłkarzy Raków potrzebuje.

Od pewnego czasu bardzo istotnym elementem transferowej strategii jest ściąganie utalentowanych Polaków. Raków pokazał to choćby na przykładzie Ariela Mosóra czy Michaela Ameyawa. Oczywiście na tym nie koniec.

Kwiatkowski łakomym kąskiem

Jak pisaliśmy wczoraj, Raków interesuje się Oliwierem Kwiatkowskim, 21-letnim pomocnikiem Polonii Bytom. Ma jednak konkurencję, bo o tego gracza pyta też kilka innych polskich klubów.

Teraz docierają do nas informacje, że Raków zerka też w stronę Kacpra Przybyłki, utalentowanego gracza Puszczy Niepołomice. To 21-letni środkowy defensor. W tym sezonie 1. ligi liczący 190 cm wzrostu zawodnik zagrał 23 mecze, w których strzelił gola i zaliczył asystę.

Przybyłko jest też reprezentantem Polski do lat 20 (poprzednio grał w U19, U18 i U17), gdzie występuje między innymi ze wspomnianym Kwiatkowskim. W tym zespole rozegrał 4 spotkania.

Karierę zaczynał w Wiśle Kraków, a potem grał w Warcie Poznań. Umowę z Puszczą ma do lata 2027 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 200 tysięcy euro.