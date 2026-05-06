Real Madryt wybrał trenera! „Wszystkie drogi prowadzą do niego”

Jose Mourinho zostanie następnym trenerem Realu Madryt - przekazał Jose Felix Diaz z dziennika AS. Zdaniem dziennikarza klub nie prowadzi rozmów z innymi szkoleniowcami. Szanse na powrót Portugalczyka oceniono na 90%, więc wygląda na to, że Królewscy podjęli decyzję.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt po zakończeniu sezonu ma ogłosić nazwisko nowego szkoleniowca, który zastąpi Alvaro Arbeloę. Hiszpański taktyk nie spełnił oczekiwań. Pod jego wodzą drużyna odpadła z Pucharu Króla, Ligi Mistrzów oraz straciła szanse na triumf w rozgrywkach La Liga. Wszystkie znaki na niebie i ziemi sugerują, że następnym opiekunem Królewskich zostanie legendarny Jose Mourinho.

W Hiszpanii nie mają wątpliwości, że Real Madryt nie bierze pod uwagę nikogo innego. Ostatnio miało dojść do spotkania Florentino Pereza z portugalskim szkoleniowcem. Wygląda na to, że decyzja została podjęta, a przynajmniej są na to duże szanse.

– Myślę, że jest 90% szans, że Mourinho zostanie następnym trenerem Realu Madryt. Nie było żadnych ruchów z innymi szkoleniowcami, tylko z Mourinho. Wszystkie drogi prowadzą do niego – przekazał Jose Felix Diaz z dziennika AS.

Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, Mourinho powinien zostać trenerem Realu Madryt. W jego kontrakcie zapisana jest klauzula odejścia. Los Blancos muszą ją aktywować do końca maja, żeby bezproblemowo zatrudnić 63-latka. Przypomnijmy, że w przeszłości The Special One odpowiadał za wyniki klubu z Bernabeu. Pierwsza kadencja miała miejsce w latach 2010-2013.

Mourinho prowadził zespół w 178 meczach. Jego bilans to 127 zwycięstw, 28 remisów i 23 porażki. Pod jego wodzą Madrytczycy sięgnęli po Mistrzostwo Hiszpanii, Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Króla.