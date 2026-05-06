Roma chce sprzedać Ziółkowskiego! Wycena zaskakuje

Jan Ziółkowski po roku spędzonym w AS Romie może zmienić otoczenie. Jak donosi serwis Rete Sport, Giallorossi myślą o sprzedaży reprezentanta Polski. Wycenili go na 20/25 mln euro.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jan Ziółkowski

Ziółkowski na wylocie. Roma wyceniła go na 20/25 mln euro

Jan Ziółkowski nie może liczyć ostatnio na regularną grę w AS Romie. Od początku roku zagrał tylko w dziewięciu meczach na dwadzieścia trzy możliwe spotkania. Na boisku spędził jedynie 349 minut, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki (Serie A, Liga Europy, Puchar Włoch). Gian Piero Gasperini rzadko daje mu szanse, co może skończyć się szybką zmianą barw.

Jeszcze do niedawna wydawało się, że mimo wszystko Ziółkowski znajduje się w planach na przyszłość. Ostatnie doniesienia z Włoch sugerują, że nastąpił zwrot akcji. AS Roma coraz poważniej myśli o sprzedaży reprezentanta Polski.

Z informacji, jakie przedstawił Checco Oddo Casana z serwisu Rete Sport, wynika, że rzymianie rozważają rozstanie z Polakiem, aby uniknąć sprzedaży innych kluczowych zawodników wyjściowej jedenastki. Dlatego wycenili Ziółkowskiego na 20/25 milionów euro. Na dodatek lepsze notowania u Gasperiniego ma Daniele Ghilardi, którego Giallorossi wykupią po wypożyczeniu z Hellasu Werona.

Ziółkowski trafił do Romy pod koniec lata ubiegłego roku. Drużyna ze Stadio Olimpico zapłaciła za niego ok. 7 mln euro. Łącznie środkowy obrońca wystąpił w 21 meczach, w których zdobył jednego gola. Kontrakt ma ważny do czerwca 2030 roku i jest wyceniany na 12 mln euro.