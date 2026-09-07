Nie Goncalo Feio. Raków Częstochowa ma inny plan

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Michał Świerczewski

Raków Częstochowa ma nowego faworyta

Raków Częstochowa nadal poszukuje szkoleniowca, który przejmie zespół na stałe. W ostatnich dniach w kontekście pracy w klubie pojawiało się nazwisko Goncalo Feio, ale według najnowszych informacji Portugalczyk nie zostanie trenerem Medalików.

Ciekawe wieści w tej sprawie przekazał na platformie X dziennikarz Marcin Borzęckiz Kanału Sportowego. Najpierw stanowczo poinformował, że Feio nie obejmie zespołu z Częstochowy. „Goncalo Feio nie będzie trenerem Rakowa Częstochowa” – napisał żurnalista.

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Dziennikarz wskazał jednocześnie, kto obecnie jest faworytem do objęcia stanowiska. Jego zdaniem Raków może zdecydować się na dość nieoczywisty ruch i sięgnąć po Tomasza Kaczmarka, który obecnie pracuje w Radomiaku.

„Jak słyszę, Raków Częstochowa idzie po nieoczywistą opcję i wyciąga na mocy klauzuli z Radomiaka Tomasza Kaczmarka” – przekazał Borzęcki. Tymczasem w audycji „Moc Futbolu” o klauzuli kilka słó wyraził Rafał Gikiewicz. Podbna wynosi ona 400 tysięcy euro.

Aktualny szkoleniowiec Radomiaka ma doświadczenie w pracy w PKO BP Ekstraklasie. W przeszłości prowadził między innymi Lechię Gdańsk, z którą w sezonie 2021/22 zajął czwarte miejsce w ligowej tabeli. Przed startem trwającej kampanii przejął natomiast stery nad ekipą z Radomia.

Na ten moment informacje nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez Raków. Na tego typu wiadomość trzeba jeszcze czekać. Pełniący obowiązki prezesa klubu z Częstochowy Wojciech Cygan ujawnił z kolei w niedzielę na X, że decyzja o nowym trenerze zostanie podjęta w poniedziałek 7 września. Z kolei dzień później ma mieć miejsce oficjalna prezentacja nowego szkoleniowca.