Raków dogadany z Brunesem. Tylko wtedy będzie mógł odejść

11:31, 24. maja 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Kamil Głębocki [X]

Jonatan Brunes ma za sobą bardzo udany sezon w Ekstraklasie. Co dalej? Raków Częstochowa chciałby go zatrzymać. Transfer jest możliwy, ale tylko przy konkretnych warunkach - informuje Kamil Głębocki.

Jonatan Braut Brunes
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Raków może zatrzymać Brunesa? Konkretnych ofert brak

Raków Częstochowa zajął na koniec sezonu czwarte miejsce i będzie mu dane grać w eliminacjach do Ligi Konferencji. Teraz klub ma przed sobą wiele kluczowych decyzji – ta główna dotyczy przyszłość Dawida Kroczka i jego ewentualnego zastępcy na ławce trenerskiej. Coraz więcej wskazuje na to, że były szkoleniowiec Cracovii otrzyma szansę prowadzenia drużyny również w kolejnym sezonie.

Z Rakowem żegnają się Zoran Arsenić oraz Ivi Lopez. Rozstań może być więcej, a kibiców przede wszystkim interesuje przyszłość Jonatana Brunesa. Norweg ma za sobą świetny sezon, podczas którego zdobył w sumie 26 bramek, w tym 16 w samej Ekstraklasie. To najlepszy napastnik, jaki kiedykolwiek był związany z tym klubem.

W zeszłym roku Brunes naciskał na transfer, ale Raków się nie zgodził. Jak będzie tym razem? Rąbka tajemnicy uchylił Kamil Głębocki, zdaniem którego odejście wcale nie jest przesądzone. W Częstochowie kochają 25-latka, a ten oczywiście jest tego świadomy.

Między Rakowem a zawodnikiem doszło do porozumienia, na bazie którego transfer będzie możliwy jedynie w przypadku odpowiednio wysokiej oferty. Na ten moment nikt nie zgłosił się po bramkostrzelnego napastnika. Szanse na jego pozostanie w Częstochowie na kolejny sezon są całkiem duże.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości