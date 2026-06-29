Motor Lublin jest zainteresowany pozyskaniem Adama Radwańskiego. Jak się okazuje, lubelski klub będzie miał konkurenta. Były gracz Zagłębia Lubin znajduje się także na celowniku Wisły Płock - donosi Mateusz Rokuszewski z redakcji "Meczyki".

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Adam Radwański

Wisła Płock rywalizuje z Motorem Lublin o Adama Radwańskiego

Motor Lublin poszukuje następcy Bartosza Wolskiego. Dotychczasowy kapitan zdecydował się przejść do GKS-u Katowice. Lubelski klub wytypował już Adama Radwańskiego do transferu. Pozyskanie byłego pomocnika Zagłębia Lubin wcale nie będzie takie prosto. Mateusz Rokuszewski z redakcji „Meczyki” zdradza, że 28-latek znajduje się także w kręgu zainteresowań Wisły Płock.

Nie tak dawno doszło do interesującej transakcji Motoru Lublin z Nafciarzami. Mariusz Misiura opuścił Wisłę Płock i zastąpił Mateusza Stolarskiego na ławce trenerskiej lubelskiego zespołu. Teraz między tymi klubami toczy się walka o Adama Radwańskiego. Warto zaznaczyć, że pomocnik będzie do pozyskania bez klauzuli odstępnego, ponieważ 30 czerwca dobiega końca jego umowa z Zagłębiem Lubin.

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Adam Radwański będzie zatem bohaterem głośnej przeprowadzki w PKO Ekstraklasie. Na ten moment trudno stwierdzić, który klub ma większe szanse na pozyskanie 28-latka. Pomocnik jednak dłużej jest łączony z Motorem Lublin. Zawodnik jednak jest wychowankiem Wisły Płock i z pewnością powrót do zespołu Nafciarzy byłby dla niego sentymentalny.

W minionym sezonie Adam Radwański rozegrał 33 spotkania w koszulce Zagłębia Lublin. Pomocnik zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.