Radwański rozchwytywany. Motor Lublin ma konkurenta

16:19, 29. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Mateusz Rokuszewski / Meczyki

Motor Lublin jest zainteresowany pozyskaniem Adama Radwańskiego. Jak się okazuje, lubelski klub będzie miał konkurenta. Były gracz Zagłębia Lubin znajduje się także na celowniku Wisły Płock - donosi Mateusz Rokuszewski z redakcji "Meczyki".

Adam Radwański
Obserwuj nas w
Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Adam Radwański

Wisła Płock rywalizuje z Motorem Lublin o Adama Radwańskiego

Motor Lublin poszukuje następcy Bartosza Wolskiego. Dotychczasowy kapitan zdecydował się przejść do GKS-u Katowice. Lubelski klub wytypował już Adama Radwańskiego do transferu. Pozyskanie byłego pomocnika Zagłębia Lubin wcale nie będzie takie prosto. Mateusz Rokuszewski z redakcji „Meczyki” zdradza, że 28-latek znajduje się także w kręgu zainteresowań Wisły Płock.

Nie tak dawno doszło do interesującej transakcji Motoru Lublin z Nafciarzami. Mariusz Misiura opuścił Wisłę Płock i zastąpił Mateusza Stolarskiego na ławce trenerskiej lubelskiego zespołu. Teraz między tymi klubami toczy się walka o Adama Radwańskiego. Warto zaznaczyć, że pomocnik będzie do pozyskania bez klauzuli odstępnego, ponieważ 30 czerwca dobiega końca jego umowa z Zagłębiem Lubin.

KURS 200.00 na gola Brazylii z Japonią z kodem promocyjnym GOALPROMO. Wystarczy zakład za 2 zł. Sprawdź szczegóły oferty STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Adam Radwański będzie zatem bohaterem głośnej przeprowadzki w PKO Ekstraklasie. Na ten moment trudno stwierdzić, który klub ma większe szanse na pozyskanie 28-latka. Pomocnik jednak dłużej jest łączony z Motorem Lublin. Zawodnik jednak jest wychowankiem Wisły Płock i z pewnością powrót do zespołu Nafciarzy byłby dla niego sentymentalny.

W minionym sezonie Adam Radwański rozegrał 33 spotkania w koszulce Zagłębia Lublin. Pomocnik zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości