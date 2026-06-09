GKS Katowice potwierdza ważny transfer! Prosto od ligowego rywala

15:15, 9. czerwca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  GKS Katowice

GKS Katowice potwierdził właśnie pozyskanie Bartosza Wolskiego, a więc dotychczasowego pomocnika Motoru Lublin. To bardzo ważny ruch ekipy Rafała Góraka.

Rafał Górak
Obserwuj nas w
Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice ogłosił ważny transfer

GKS Katowice ma za sobą niesamowity sezon. Piłkarze Rafała Góraka okazali się chyba największą sensacją całych rozgrywek i w ostatniej kolejce, właściwie rzutem na taśmę, awansowali do eliminacji Ligi Konferencji Europy. Powrót Katowiczan do europejskich pucharów to wielki sukces, gdyż przecież jeszcze kilka lat temu klub ten występował w 2. lidze.

Nie może więc dziwić, że władze GieKSy chcą zrobić wszystko, aby wzmocnić swoją kadrę. W ostatnim czasie sporo mówi się o potencjalnych ruchach transferowych do klubu, w tym o możliwości pozyskania nowego bramkarza. Teraz jednak oficjalnie potwierdzono inny, bardzo ważny ruch. Nowym zawodnikiem GKS-u Katowice został Bartosz Wolski, a więc dotychczasowy piłkarz Motoru Lublin. Pomocnik podpisał z klubem z Górnego Śląska do 30 czerwca 2029 roku. Katowiczanie aktywowali jego klauzulę wykupu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Bartosz Wolski w minionym sezonie rozegrał w sumie 35 spotkań, w których zdobył sześć goli oraz zanotował siedem asyst. 29-letni pomocnik na koncie ma łącznie niespełna 70 występów w PKO Ekstraklasie. W przeszłości przez lata występował w Betclic 1. lidze. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 800 tysięcy euro.

Zobacz także: Wisła Kraków złożyła ofertę za bramkarza. Chce go także inny klub Ekstraklasy