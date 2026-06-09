GKS Katowice potwierdza ważny transfer! Prosto od ligowego rywala

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS Katowice ogłosił ważny transfer

GKS Katowice ma za sobą niesamowity sezon. Piłkarze Rafała Góraka okazali się chyba największą sensacją całych rozgrywek i w ostatniej kolejce, właściwie rzutem na taśmę, awansowali do eliminacji Ligi Konferencji Europy. Powrót Katowiczan do europejskich pucharów to wielki sukces, gdyż przecież jeszcze kilka lat temu klub ten występował w 2. lidze.

Nie może więc dziwić, że władze GieKSy chcą zrobić wszystko, aby wzmocnić swoją kadrę. W ostatnim czasie sporo mówi się o potencjalnych ruchach transferowych do klubu, w tym o możliwości pozyskania nowego bramkarza. Teraz jednak oficjalnie potwierdzono inny, bardzo ważny ruch. Nowym zawodnikiem GKS-u Katowice został Bartosz Wolski, a więc dotychczasowy piłkarz Motoru Lublin. Pomocnik podpisał z klubem z Górnego Śląska do 30 czerwca 2029 roku. Katowiczanie aktywowali jego klauzulę wykupu.

Bartosz Wolski w minionym sezonie rozegrał w sumie 35 spotkań, w których zdobył sześć goli oraz zanotował siedem asyst. 29-letni pomocnik na koncie ma łącznie niespełna 70 występów w PKO Ekstraklasie. W przeszłości przez lata występował w Betclic 1. lidze. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 800 tysięcy euro.

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