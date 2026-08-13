Borussia wykłada fortunę za wielki talent! Ważny transfer dla Polaka

22:08, 13. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Florian Plettenberg

Borussia Dortmund złożyła ofertę za utalentowanego piłkarza FC Koeln. Said El Mala, bo o nim mowa ma kosztować łącznie ponad 50 mln euro - informuje Florian Plettenberg. To ważne wieści w kontekście potencjalnego transferu Marcela Reguły, którego łączy się z drużyną z Kolonii.

Niko Kovac
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dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Said El Mala coraz bliżej Borussii Dortmund

Borussia Dortmund jak to ma w zwyczaju, postawiła na transfery młodych zawodników o dużym potencjale. Żaden z czterech nowych piłkarzy nie ukończył jeszcze 20. roku życia. Do zespołu dołączyli Konstantinos Karetsas, Joane Gadou, Kaua Prates i Justin Lerma.

Kolejnym celem transferowym stał się utalentowany nastolatek z Niemiec. Nie jest tajemnicą, że BvB zabiega o Saida El Malę z FC Koeln. 19-latek ma za sobą fantastyczny sezon w Bundeslidze. W 34 meczach strzelił 13 bramek i zaliczył 5 asyst.

Klub z Signal Iduna Park negocjuje z FC Koeln, które domaga się dużych pieniędzy za młodego piłkarza. Z najnowszych informacji, jakie przekazał Florian Plettenberg, wynika, że Borussia złożyła kolejną ofertę, opiewającą na ponad 50 milionów euro. Kwota podstawowa nie przekroczyła 50 mln euro, ale łącznie z dodatkami ma wynieść więcej niż 55 mln euro. „Koziołki” jeszcze nie odpowiedziały.

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Reguła czeka na rozwój wydarzeń. Koeln ma go na liście

Na rozwój wydarzeń w sprawie transferu El Mali czeka Marcel Reguła. Kapitan młodzieżowej reprezentacji Polski i piłkarz Zagłębia Lubin jest łączony z FC Koeln. Ostatnio niemiecki „Bild” pisał, że 19-latek jest celem numer jeden dla klubu z Bundesligi. Natomiast warunkiem przeprowadzki do jednej z pięciu najlepszych lig w Europie ma być wcześniejsza sprzedaż El Mali.

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