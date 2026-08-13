Barcelona została bez napastnika! Ferran Torres odchodzi

Ferran Torres nie będzie piłkarzem FC Barcelony w nadchodzącym sezonie. Mistrz Świata przenosi się do Paris Saint-Germain, o czym poinformował Fabrizio Romano. Kwota transferu wyniesie 50 milionów euro.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres w PSG. Padło słynne „here we go”

FC Barcelona dopuściła do sytuacji, w której na tydzień przed startem nowego sezonu Hansi Flick nie ma w kadrze żadnego napastnika. Najpierw z klubem pożegnał się Robert Lewandowski, a teraz jest już pewne, że drużynę opuści również Ferran Torres.

O tym, że Hiszpan może zmienić klub, pisano już w trakcie Mistrzostw Świata. Kontrakt zawodnika obowiązywał jeszcze tylko przez rok. Duma Katalonii chciała go przedłużyć, ale mogła podpisać umowę z mistrzem świata dopiero we wrześniu. Jednocześnie naciskała na sprowadzenie Juliana Alvareza, co rozwścieczyło reprezentanta Hiszpanii. W efekcie podjął decyzję o odejściu.

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Fabrizio Romano poinformował, że wszystko zostało ustalone, a obie strony dogadały warunki transferu. Lada moment Ferran Torres zostanie piłkarzem Paris Saint-Germain. Kwota transakcji wyniesie 50 milionów euro. 26-latek jest już w Paryżu, gdzie niebawem przejdzie testy medyczne. Bezpośrednio po nich ma podpisać kontrakt. Media informują o umowie do czerwca 2031 roku.

Torres był związany z Barceloną od stycznia 2022 roku. Na Camp Nou trafił z Man City. Wcześniej był związany z Valencią, której jest wychowankiem. Łącznie w barwach Blaugrany wystąpił w 207 meczach, w których strzelił 65 bramek i zaliczył 23 asysty. We francuskiej drużynie spotka byłych kolegów z Dumy Katalonii: Dro Fernandeza i Ousmane Dembele.