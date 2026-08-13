Wielki triumf na Ibrox! Jagiellonia pokonała w dwumeczu giganta [WIDEO]

Jagiellonia Białystok zremisowała z Rangers FC (1:1), ale w dwumeczu okazała się lepsza. Zwycięstwo oznacza awans do 4. rundy el. Ligi Europy. Decydującego gola strzelił Nik Prelec.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Nik Prelec

Jagiellonia wygrała dwumecz z Rangers FC

Jagiellonia Białystok nie miała szczęścia w losowaniu, trafiając w 3. rundzie el. Ligi Europy na szkockiego giganta – Rangers FC. Choć byli skazywani na porażkę, w meczu przed własną publicznością sprawili niespodziankę, wygrywając (2:1). W rewanżu musieli po prostu dowieźć pozytywny wynik do końcowego gwizdka. Zaczęło się nie najlepiej, ale najważniejsze, że skończyło się pozytywnie.

Wynik rewanżowego starcia jako pierwsi otworzyli Szkoci. W 19. minucie sędzia podyktował rzut karny. Do piłki na jedenastym metrze podszedł Shankland, który bez problemu pokonał Sławomira Abramowicza. Taki rezultat sprawiał, że potrzebna byłaby dogrywka.

Gospodarze w Glasgow wykorzystują rzut karny 👀



Rangers FC – Jagiellonia Białystok

📺Polsat Sport 1, PS Premium 2

📲Polsat Box Go pic.twitter.com/DhLiBYISPi — Polsat Sport (@polsatsport) August 13, 2026

Białostoczanie długo nie potrafili przełamać defensywy rywala. W słupek strzelał m.in. Jesus Imaz. Dopiero w drugiej połowie skuteczność Jagiellonii Białystok nie zawiodła. W 65. minucie na listę strzelców wpisał się Nik Prelec. Słoweniec strzałem głową skierował piłkę do siatki.

NIK PRELEC 🔥🤞

MAMY 1:1 W GLASGOW ‼️ pic.twitter.com/wo8Hnnz7i2 — Polsat Sport (@polsatsport) August 13, 2026

Remis (1:1) gwarantował awans Jagiellonii Białystok. Na całe szczęście wynik dwumeczu nie uległ już zmianie. Na Ibrox Stadium padł remis, ale zwycięski dla polskiego klubu. Jednocześnie oznacza to, że Duma Podlasia na pewno zagra jesienią w Europie. Pozostaje jedynie pytanie, czy ponownie w Lidze Konferencji, czy jednak w fazie ligowej Ligi Europy.

Rangers 1:1 Jagiellonia Białystok (19′ Shankland k. – 65′ Prelec)