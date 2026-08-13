Lazio będzie miało nowego napastnika. Jest porozumienie

20:08, 13. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Nicolo Schira

Lazio lada moment dopnie długo wyczekiwane wzmocnienie. Do zespołu Biancocelestich trafi nowy napastnik. Klub dogadał się ws. transferu Andrei Pinamontiego z Sassuolo - przekazuje Nicolo Schira.

Piłkarze Lazio
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Roberto Ramaccia / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lazio

Andrea Pinamonti jedną nogą w Lazio

Lazio jest o krok od sfinalizowania transferu Andrei Pinamontiego. Biancocelesti od dłuższego czasu szukali nowego napastnika i wszystko wskazuje na to, że wkrótce dopną długo wyczekiwane wzmocnienie. Nicolo Schira informuje, że klub osiągnął już porozumienie z samym zawodnikiem i teraz koncentruje się na finalizacji rozmów z Sassuolo.

Andrea Pinamonti uzgodnił z Lazio warunki kontraktu obowiązującego do 30 czerwca 2031 roku. Rzymski klub chce sfinalizować operację na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu, a wartość całego pakietu ma wynieść około 12 milionów euro. Teraz wszystko leży w rękach Sassuolo, które wkrótce podejmie ostateczną decyzję.

Dla Lazio byłoby to bardzo ważne wzmocnienie ofensywy przed dalszą częścią sezonu. Andrea Pinamonti zna realia Serie A i ma za sobą kilka udanych sezonów na włoskich boiskach, dlatego w Rzymie liczą, że szybko odnajdzie się w nowym zespole. Jeśli negocjacje z Sassuolo zakończą się pomyślnie, transfer powinien zostać sfinalizowany w najbliższych dniach.

Andrea Pinamonti do tej pory rozegrał 109 spotkań w koszulce Sassuolo. Włoski snajper zdołał zgromadzić na swoim koncie 26 trafień, a także zaliczył siedem asyst.

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