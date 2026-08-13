Ruben Amorim postawił sprawę jasno. Szkoleniowiec AC Milanu nie chce mieć w swoim zespole Christophera Nkunku. Francuz znalazł się już na liście transferowej Rossonerich - informuje Nicolo Schira.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Amorim skreślił Christophera Nkunku

Ruben Amorim przygotowuje zespół do nowego sezonu i podjął decyzję w sprawie przyszłości Christophera Nkunku. Jak przekazuje Nicolo Schira, francuski napastnik nie znajduje się w planach szkoleniowca AC Milanu. Rossoneri są gotowi rozstać się z tym zawodnikiem i dodali jego nazwisko na listę transferową.

AC Milan nie powinien więc robić problemów, jeśli pojawi się konkretny chętny na usługi Christophera Nkunku. Francuz może tego lata rozpocząć poszukiwania nowego zespołu, a dla włoskiego klubu będzie to okazja do uporządkowania sytuacji w ofensywie. Wiele będzie zależało od tego, czy Rossoneri otrzymają satysfakcjonującą propozycję.

Transfer Christophera Nkunku do AC Milanu miał przynieść zdecydowanie więcej, dlatego obecna sytuacja może być dla klubu sporym zawodem. Od Francuza oczekiwano większego wpływu na grę oraz regularnego prezentowania wysokiego poziomu. Tymczasem jego przygoda z Rossonerimi może zakończyć się znacznie szybciej, niż początkowo zakładano.

Christopher Nkunku rozegrał łącznie 35 spotkań w koszulce AC Milanu. Francuz zdołał ośmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.