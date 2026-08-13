Arsenal ma spory problem. Mistrzowie Premier League nie dobiją targu z Atletico Madryt. Marc Pubill jest nietykalny, więc Los Colchoneros odrzucą za niego każdą ofertę transferową - przekazuje Ekrem Konur.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Marc Pubill nie trafi do Arsenalu. Atletico Madryt odrzuci ofertę

Arsenal ma jasno określony cel na wzmocnienie defensywy, ale w tym przypadku napotkał bardzo poważną przeszkodę. Mikel Arteta jest pod dużym wrażeniem Marca Pubilla, którego miał dokładnie obserwować podczas jego występu w Lidze Mistrzów. Ekrem Konur poinformował, że szkoleniowiec Kanonierów chciałby, aby obrońca trafił do Londynu, jednak Atletico Madryt nie zamierza nawet rozpoczynać rozmów w tej sprawie.

Los Colchoneros uznali Marca Pubilla za zawodnika nietykalnego. Arsenal jest przygotowany na przedstawienie bardzo dobrej oferty, lecz nie powinno to mieć większego znaczenia dla stanowiska hiszpańskiego klubu. Turecki dziennikarz przekazuje, że Atletico Madryt odrzuci każdą propozycję dotyczącą transferu defensora.

Tym samym Arsenal na ten moment nie ma realnej możliwości przeprowadzenia tego ruchu. Mikel Arteta nadal bardzo wysoko ocenia umiejętności Marca Pubilla, ale musi pogodzić się z tym, że Hiszpan pozostanie w Madrycie. Kanonierom pozostaje więc poszukać alternatywnego rozwiązania, jeśli chcą jeszcze tego lata wzmocnić linię obrony.

Marc Pubill do tej pory rozegrał 36 spotkań w koszulce Atletico Madryt. Mistrz świata zdołał raz wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.